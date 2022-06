Mediaset: proprio lui sostituito. A preoccupare sono le sue condizioni

per tenersi aggiornati sulle questioni contemporanee più importanti, sia nazionali che internazionali. Una delle presenze più importanti tra i giornalisti e i conduttori è stato in questi ultimi anni sicuramente

Rete 4 è un canale mediaset che oltre ai contenuti di cinema che offre da anni nel suo palinsesto si distingue anche per i contenuti di approfondimento politico sempre molto seguiti dai telespettatori, che da anni seguono la rete Mediaset per tenersi aggiornati sulle questioni contemporanee più importanti, sia nazionali che internazionali. Una delle presenze più importanti tra i giornalisti e i conduttori è stato in questi ultimi anni sicuramente Paolo Del Debbio.

La sua trasmissione Dritto e Rovescio è una delle più seguite di rete 4 e il suo volto è tra i più amati. Il giornalista toscano affronta soprattutto i temi di attualità e politica sia nazionali che internazionali.

Dritto e Rovescio è di fatto l’habitat di Del Debbio e va in onda in quella che possiamo considerare casa sua in prima serata dal 2019 tra informazione e interviste esclusive a personaggi di spicco dell’attualità.

Dritto e Rovescio come abbiamo detto è una delle trasmissioni di punta di Mediaset e in particolare di Rete 4. I fan di Del Debbio sono soddisfatti del suo essere autorevole e del modo in cui conduce il programma. Di recente però il giornalista non è comparso al suo solito posto in una delle ultime puntate del programma. Perché?Ecco cosa è successo.

“Me lo sono beccato…” le parole di Del Debbio

Si era già saputo qualcosa nei giorni scorsi su Twitter quando un utente ha rivelato che la puntata di Dritto e Rovescio avrebbe visto una sostituzione nella conduzione, Marcello Vinonuovo avrebbe sostituito Del Debbio. Perché mai questo cambio di conduzione?

Al riguardo hanno cominciato a girare diverse voci online che imputerebbero la cosa a certi problemi di salute di Paolo Del Debbio e che il giornalista si starebbe curando ma che lo hanno purtroppo costretto ad assentarsi a lavoro. Insomma non avrebbe potuto condurre la trasmissione.

Lo stesso Del Debbio ha poi rivelato cosa è successo. Il conduttore e giornalista è risultato positivo al Covid-19 e ha dovuto per questo assentarsi dalla conduzione di Dritto e rovescio. Del Debbio non è l’unico conduttore ad essere stato colpito dalla malattia, come lui anche la giornalista Lilli Gruber lo ha avuto ed è stata sostituita per diversi giorni da Giovanni Floris alla conduzione di Otto e Mezzo.

I fan si sono preoccupati perché alcuni anni fa Paolo Del Debbio venne colto da un malore che lo costrinse ad abbandonare lo studio e a cedere il posto di comando a Marcello Vinonuovo che anche in questo caso lo ha prontamente sostituito.

Le voci che sono quindi circolate in questi giorni prima di scoprire che si trattava di covid hanno fatto preoccupare molto i fan che hanno creduto si trattasse di problemi più seri.