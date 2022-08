Sapete chi è la bambina in foto? Viene da Amici ed è molto famosa

Oggi è una delle più importanti protagoniste di Amici di Maria De Filippi ma qui, nella foto che vi mostriamo era solo una bambina, ancora lontana dalla fama e dal successo. Ecco di chi si tratta.

La piccola figura che vedete in foto è solo una bambina e non può immaginare che il suo sarà un futuro pieno di musica e fama, sì perché si tratta di un’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi il talent più famoso della Tv Italiana.

L’avrete sicuramente vista in televisione, al talent Amici di Maria De Filippi, ma qui in questo scatto era solo una bambina, ancora non poteva immaginare che avrebbe partecipato al talent più ambito da tutti gli aspiranti artisti di oggi. Forse questa bambina in foto aveva altri sogni, chissà. Oggi è senz’altro una delle protagoniste della scena televisiva per teenagers.

Vi diamo qualche indizio, la bambina che vedete in fotografia è di Cerignola, in provincia di Foggia ed è una grande appassionata di ballo e, infatti, come molte bambine della sua generazione anche lei era iscritta a una scuola di danza, la Danza Scarpette Rosa Cerignola. In seguito è entrata a far parte della compagnia di ballo francese Giovanni Martinat, in Nuova Aquitania. Insomma una piccola stella fin dall’inizio.

Diventata più grande, con un certo livello di esperienza e di studio alle spalle ha tentato la sorte e si è iscritta ai provini della scuola di Amici. È stato quello il giorno che ha cambiato la sua vita per sempre, la giovane aspirante ballerina è stata selezionata e ha così cominciato l’avventura che l’avrebbe resa nota al grande pubblico, sfruttando così l’occasione di far conoscere la propria arte a tutti.

Ecco chi è la bambina della foto

Un’altra cosa che vi possiamo dire su questa bellissima bambina in foto è che con Amici di Maria De Filippi la giovane ballerina non ha trovato solo l’ambito banco ma anche l’amore. Infatti proprio lì ha conosciuto Albe e tra i due è scoppiato l’amore.

Un altro dettaglio utile che vi può aiutare è che proprio durante l’ultima puntata dell’edizione che l’ha vista tra i protagonisti, quella del 2021 l’ha vista vittima di un infortunio proprio durante una delle sue ultime esibizioni. È proprio lei, avete capito, si tratta di Serena Carella.

La foto che vedete è stata naturalmente pubblicata dalla stessa Serena sui suoi canali social. Proprio lei, infatti, ha voluto condividere un ricordo di quando era bambina, come si usa fare sui social e come hanno fatto non solo le celebrità come lei ma anche le persone comuni.

La pubblicazione è stata fatta il giorno del compleanno di sua sorella Antonella, perché Serena con lei ha un rapporto davvero bello, sono molto unite e Antonella crede molto nel talento della sorella.