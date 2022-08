Chanel, “Non lo vedo più”, la confessione è pesantissima. Il cuore di papà Totti a pezzi

La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha spiazzato tutti con le ultime dichiarazioni che hanno distrutto il cuore di suo padre. Vediamo cosa Chanel afferma su i sui social.

Dopo la separazione tra Totti e Ilary il mondo del gossip è impazzito con pettegolezzi sempre nuovi e ipotesi di presunti tradimenti da parte degli ex coniugi. I giornali non hanno rinunciato a spiegare nuove ed assurde teorie sul divorzio tra l’ex coppia d’oro d’Italia ma qual è la reazione dei figli?

Francesco e Ilary hanno fatto tutto per tutelare Christian, Chanel e Isabel cercando di non dire null’altro che le spoglie righe pubblicate con due comunicati distinti quell’ormai lontano 11 luglio. Totti sembra andato avanti grazie alla sua relazione con Noemi Bocchi con la quale ha passato un’estate all’insegna della discrezione. Queste ultime settimane Francesco si è rifugiato nella sua casa di Roma anche per adempiere agli affari di dirigente della squadra calcistica che lo ha reso l’ottavo Re di Roma.

Ilary, invece, è volata via in Tanzania in compagnia dei suoi figli per fuggire dal caos mediatico seguito dall’annuncio di separazione. Con la mamma c’è sempre stata anche la bella Chanel trasformatasi da piccola bambina ad un’adolescente ormai adulta capace di prendere delle decisioni in autonomia. È proprio lei, ora, a scatenare polemiche e a mandare un messaggio ben preciso a suo padre Francesco Totti. In questa storia c’entra suo fratello Christian. Cosa sta succedendo?

Chanel star del web

La giovane figlia di Totti e Blasi è, come tutte le ragazze della sua generazione, figlia degli strumenti social moderni come Instagram e Tik Tok. Attraverso quest’ultimo Chanel condivide contenuti divertenti con i suoi followers attirando sempre di più l’attenzione su di sé. C’è stato un periodo in cui Chanel si mostrava felice in compagnia della sua famiglia e di suo padre Francesco.

Questi momenti sono ormai lontani poiché dalla notizie della fine del matrimonio tra i suoi genitori, Chanel ha preso del tempo per sé scomparendo sempre di più dai suoi social. La ragazza, nel clamore mediatico della fine della relazione di Totti e Blasi, è sembrata molto vicina a sua madre accompagnandola in tutti i suoi viaggi.

Inoltre, alcune voci credono che Chanel abbia preferito non far ritorno a casa sua ma vivere con le sue amiche, forse, per avere il supporto di chi le vuole bene in questo momento difficile. Pare che la giovane sia distante dal padre e una sua recente risposta ne è la dimostrazione.

Chanel e il rapporto con Christian, suo fratello

Chanel ha deciso di fare ritorno nella piattaforma social proponendo agli utenti un box di domande a cui dare risposte. La ragazza è parsa abbastanza scocciata dai quesiti dei suoi seguaci, forse perché riguardavano soprattutto le problematiche familiari. Una di queste domande ha, però, fatto scattare una dichiarazione davvero scocciate.

Un fan le ha chiesto dove fosse suo fratello Christian e lei, di contro, ha affermato: “Non lo so” “Non lo vedo più. Non ci sentiamo”. Una risposta che ha lasciato tutti di stucco ma che sicuramente ha provocato un immenso dispiacere a suo padre Totti. L’ex calciatore ha provato a tenere la famiglia unita fino all’ultimo e questa frase è sembrata un vero e proprio smacco.

Christian, infatti, anche a causa dei vari impegni calcistici, non ha viaggiato con sua madre Ilary ma ha passato più tempo col padre e con molta probabilità questa divisione ha spezzato i già precari equilibrio della famiglia. Il Web è in allarme e spera che il rapporto tra i due fratelli possa ricucirsi.

Potrebbe essere che in realtà i due siano divisi e che la seprazione sia temporanea per impegni quotidiani diversi. Non stupirebbe se tra Chanel e Christian tutto andasse bene. D’altronde i loro genitori sono stati in grado, nonostante tutto, di tenere sempre la famiglia unita.