Alessia Marcuzzi, il dramma: “Mi faccio troppo male”, la dolorosissima confessione

Alessia Marcuzzi confessa un terribile segreto, un dolore che le spezza il cuore.

Alessia Marcuzzi è quasi in lacrime quando racconta del dolore che si porta dentro: un peso enorme che in passato l’ha messa in seria difficoltà. La conduttrice ha attraversato un periodo molto difficile della sua vita e l’ha condiviso col pubblico dopo anni.

Nata a Roma nel 1972, la donna esordisce su Telemontecarlo con lo show Attenti al dettaglio nel 1991 e poi a Qui si gioca. La prima apparizione in Rai avviene nel 1994, quando affianca Gigi Sabani in Il grande gioco dell’oca su Rai 2.

Contemporaneamente la Marcuzzi arriva anche sul grande schermo: recita in Chicken Park di Jerry Calà, anche se per un breve cameo, e poi in Tra noi due tutto è finito. Nel 1995 invece approda in Mediaset, dove è rimasta fino a quest’anno: l’ “amore” tra la conduttrice e l’emittente è finito, e Alessia Marcuzzi è tornata in Rai (anche se non è un addio definitivo).

La conduttrice è uno dei volti storici del Festivalbar, che ha condotto dal 1996 al 2002. Il programma è stato un successo di pubblico, merito sia degli artisti coinvolti che dei conduttori. Accanto a lei negli anni si sono susseguiti altri nomi come Amadeus, Simona Ventura, Elenoire Casalegno, Fiorello, Daniele Bossari, Natasha Stefanenko e Michelle Hunziker.

Ma la Marcuzzi la ricordiamo anche per la conduzione de Le Iene, in cui è approdata nel 2001 ed è rimasta per diversi anni, sostituendosi a Simona Ventura. Sua è anche la conduzione de Il Grande Fratello negli anni dal 2009 al 2015. La conduttrice si è anche occupata de L’isola dei famosi dal 2015 al 2019, affiancata da Alfonso Signorini e Mara Venier.

Dal prossimo 22 novembre la vedremo in Rai col suo nuovo programma Boomerissima.

Alessia Marcuzzi, le devastanti parole

Alessia Marcuzzi è sempre stata molto amata dal pubblico, grazie alla sua spontaneità e simpatia. Nel 2021 ha preso una decisione che ha spiazzato tutti: ha deciso di stare lontana dalla TV per un anno. L’annuncio è avvenuto tramite un comunicato stampa. “Non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti” ha scritto. “Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me”.

Ma a spiazzare di nuovo il pubblico è stata una sua recente dichiarazione, nella quale ha confessato alcune paure che l’hanno tormentata e continuano a farlo. “All’inizio passavo ore a rispondere a tutti ma proprio tutti. Ora ho smesso, ho capito che mi faccio troppo male” ha detto col cuore in mano.

“Sento tantissimo il tempo che passa, sono piena di fragilità, è un’età complicata avvicinarsi ai cinquant’anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Lo so, non sembra: quando ti vedono in televisione sembri invincibile” ha continuato, spiegando come le parole possano davvero ferire. “Ti dico una cosa per farti capire. Sai cosa dicono di me? “Quella fa figli con tutti”. Di un uomo direbbero altrettanto? La differenza sulla parità dei sessi è proprio questa”.