“Alfonso Signorini ha superato ogni limite”: attacco pesante ad Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato

Alfonso Signorini al centro della bufera: gli scatti rubati tra Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato non sono piaciuti. Ecco come ha risposto e ha reagito il direttore di “Chi”.

Foto compromettenti e il disappunto, quasi il disgusto suscitati da esse sono gli elementi di questa nuova polemica diretta ad Alfonso Signorini, direttore del settimanale “Chi” e conduttore del “Grande Fratello Vip”.

Marina, una lettrice, ha commentato e criticato in maniera negativa gli scatti proposti dalla rivista che ritraevano Alessandro Cecchi Paone e il giovane fidanzato ventiseienne Simone, in vacanza su una barca in Costiera Amalfitana.

I due si stavano baciando e questo non è affatto piaciuto alla lettrice che ha manifestato i suoi dubbi, il poco apprezzamento alle effusioni tra i due arrivando ad affermare di non voler più acquistare il settimanale di Signorini.

Queste le dichiarazioni rese da Marina in seguito alla visione degli scatti tra Cecchi Paone e il fidanzato:” Se è vero che ognuno può avere i suoi gusti, non mi pare il caso di sbandierarli in questo modo (…).” Rivolgendosi ad Alfonso Signorini ha aggiunto:” Ha superato ogni limite del buongusto…”.

Una “critica” pesante che il conduttore non ha ignorato e, anzi, a cui ha risposto prontamente.

La reazione e la risposta di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, da sempre impegnato nella lotta contro il pregiudizio, la discriminazione e la difesa dei diritti del mondo LGBT, non ha tralasciato i commenti della sua lettrice Marina.

Signorini ha tutelato e ha spiegato le motivazioni della scelta di pubblicare queste foto. Nessun gesto di cattivo gusto, ma al centro il rispetto, la libertà, l’accettazione di un sentimento comune tra due persone.

Ecco le sue parole e la sua risposta alla lettrice.” Ciao Marina, mi spiace aver urtato così fortemente la sua sensibilità. In tutta franchezza, le immagini del servizio su Alessandro Cecchi Paone, non mi sembrano, come lei adombra, di cattivo gusto… raccontano semplicemente l’entusiasmo di una passione e di un sentimento che lega due uomini. Se fosse questo per lei il vero problema, sarei ben contento di aver perso una lettrice. Saluti”.

La volontà quindi di affermare l’autenticità, la naturalità del sentimento tra due persone, in questo caso Alessandro Cecchi Paone e Simone, il suo fidanzato, senza scandali o intenzioni poco rispettose.

Quello di Signorini è un gesto che fa riflettere e ben si lega alla sua intenzione di scardinare e abbattere determinati muri e tabù. Nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip”, inoltre, sarà presente in veste di concorrente Giovanni Ciacci che, recentemente, ha affermato di essere sieropositivo.

Alla luce di queste risposte e di queste reazioni alla bufera, sappiamo che Alfonso Signorini non si arrenderà di fronte alle critiche e porterà avanti le sue idee e le sue iniziative contro i pregiudizi.