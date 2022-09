Notizia Bomba GF Vip, Alfonso Signorini: “una famosissima cantante”, proprio lei entra nel cast

L’inizio del GF Vip si avvicina e Alfonso Signorini svela lo scoop: nel cast della settima edizione c’è una cantante famosissima.

Colpo grosso per Alfonso Signorini: al cast del GF Vip si unirà una cantante famosissima. La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta perché si tratta di un personaggio molto conosciuto. Mediaset prevede un enorme successo per la settima edizione del reality anche grazie alla presenza di questa misteriosa figura.

In questi mesi le ipotesi sui concorrenti del programma si sono sprecate e hanno coinvolto nomi incredibili. Signorini ha sempre cercato di non svelare troppo sul cast della prossima stagione del GF Vip, ma ha comunque voluto provocare i fan della trasmissione mandando segnali e indizi sui social.

Ci sono già dei nomi confermati che vedremo tra le mura della casa più famosa d’Italia. Sono ben diversi i concorrenti di cui siamo certi: Giovanni Ciacci (scrittore e costumista), Antonino Spinalbese (hair stylist), Gegia (comica e attrice), Charlie Gnocchi (conduttore radiofonico), Pamela Prati (attrice e showgirl), George Ciupilan (influencer). A questi si è aggiunta una cantante famosissima che in molti sono curiosi di vedere nella casa.

Un altro probabile concorrente è Attilio Romita, ex mezzobusto del TG1: un nome a cui nessuno aveva pensato, un personaggio che sembra cozzare con l’atmosfera del Grande Fratello ma che, invece, potrebbe portare una ventata di freschezza.

Proprio un anno fa aveva confessato di voler tornare in pista con un reality: “Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate del Gf Vip, trovo che sia un vero esperimento sociale. Ho la valigia già pronta. Finalmente farei vedere a tutti che oltre al mezzobusto c’è un uomo giocherellone, ironico, che sa cucinare”.

GF Vip, il colpaccio di Signorini

Molte le novità attese dal prossimo GF Vip, dunque. I fan della trasmissione sono in trepidante attesa per vedere confermate le loro ipotesi e, ovviamente, per spiare i concorrenti e vederli mettere a nudo la propria personalità.

Tra i nomi quasi confermati che entreranno nel cast c’è anche quello di Wilma Goich. La notizia ha preso tutti di contropiede: nessuno si immaginava che un personaggio del suo calibro potesse partecipare al programma.

“Credo che per me non sarebbe facile trovarmi in mezzo a tutto quel disordine“ ha confessato la cantante.

“Per non parlare, poi, della scarsa pulizia che ho notato. La cosa più difficile, però, sarebbe senza dubbio quella di condividere lo stesso tetto con così tanti sconosciuti. È come tornare indietro nel tempo a quando era bambina e trascorrevo le mie vacanze in colonia. Qui, però, c’è una grande differenza: quando si è piccoli si ride e si scherza per tutto mentre quando si è adulti decisamente lo si fa molto meno”.

La donna è timorosa, ma anche curiosa di cominciare questa nuova avventura. I telespettatori, intanto, non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà questo autunno.