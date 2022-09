Albano: “di nuovo insieme”, il ritorno tanto atteso. La bellissima notizia è arrivata

Per Al Bano sta per avvenire il grande ritorno, che tutti aspettavamo. Ormai è questione di tempo. Si ritroveranno di nuovo dopo anni di lontananza: stiamo parlando di una bellissima presenza, tanto attesa da tutti gli italiani.

Una notizia che in pochi ancora speravano di sentire, ma sta accadendo davvero. Albano, uno dei cantautori più apprezzati e famosi in tutto il mondo, sta per tornare a riabbracciare una sua conoscenza molto vicina e familiare.

Le sue canzoni hanno rapito il cuore di tutto il pubblico, ieri come oggi. Il cantante pugliese ha conosciuto nel corso della sua carriera un successo straordinario, conquistandosi ben 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. Anni di trionfi, di musiche rimaste nella storia, di soddisfazioni e ora la bellissima e attesa notizia che regalerà ad Al Bano nuove emozioni e traguardi inaspettati.

L’indimenticabile coppia Romina – Al Bano

Anche coloro che non ascoltano e non sono fan direttamente di Al Bano, sanno che il suo legame con Romina Power ha fatto la storia della musica e, perché no, del gossip e della televisione. Durante le riprese del film “Nel sole” i due, giovanissimi, si sono avvicinati iniziando una delle storie d’amore più seguite e invidiate.

Il loro legame, suggellato con il matrimonio nel 1970 durato fino al 1999, si è ampliato e ha portato frutto e grandi risultati anche a livello professionale. I loro duetti e le canzoni insieme, come “Felicità” (seconda al Festival di Sanremo nel 1982), “Ci sarà”, brano vincitore sanremese nel 1984, e altri successi come “Libertà“, “Cara terra mia”, “Nostalgia canaglia” e “Oggi sposi”, singolo con cui parteciparono per l’ultima volta insieme al Festival di Sanremo, sono la testimonianza della loro grande intesa nella vita come nel palco.

C’è un evento però che “macchia” questo loro percorso condiviso ed è la scomparsa della figlia Ylenia, nel 1993. Un fatto che ha fatto il giro del mondo e ha lasciato sgomento il pubblico. Diverse le versioni date a questa sparizione avvenuta in America; pare che la Carrisi si sia gettata nel Mississippi, o abbia deciso di seguire l’amico Alexander Masakela, visto che con lui condivideva l’abitazione e, al tempo, lo stesso “guru” ha ritardato a denunciare la scomparsa della ragazza.

Anche tra i due coniugi le posizioni sono diverse. Romina Power crede che la figlia sia entrata nella tratta delle donne, mentre Albano considera, anche se a fatica, la scomparsa come evento incontrovertibile della morte di Ylenia. Per questo, ha ottenuto dal tribunale brindisino il certificato di morte. Questi opposti punti di vista e prese di posizione hanno alimentato le difficoltà e le fratture della coppia Carrisi – Power, che successivamente si è separata.

Un ritorno molto atteso

Dopo Romina Power, nel 2000 Al Bano ha intrapreso una relazione con Loredana Lecciso che pare continui ancora oggi tra alti e bassi.

L’evento che potrebbe cambiare radicalmente la situazione è proprio questo importante ritorno. E, precisamente, quello di Romina Power, tanto atteso e sperato. La cantante, secondo le indiscrezioni, potrebbe tornare a vivere nella tenuta del Carrisi a Cellino San Marco. Un passo voluto da entrambe le parti per semplificare l’organizzazione dei loro futuri concerti.

Tra i due pare ci sia un importante riavvicinamento scattato grazie alla rinata complicità artistica. Dal 2013/ 2014 Al bano e Romina hanno ricominciato a cantare nuovamente insieme.

Tanti sono stati e sono gli eventi a cui i due cantanti hanno dedicato il loro impegno comune, come coppia artistica: il concerto evento a Mosca, il singolo “Raccogli l’attimo” del 2020 scritto per entrambi da Cristiano Malgioglio, i numerosi concerti che occuperanno entrambi, insieme sul palco, nel prossimo futuro. E, chi lo sa, anche una possibile partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Sarebbe un sogno per tutti i fan di questa coppia che, nonostante tutto, è ancora lì a cantare e a suscitare emozioni. Un risultato che solo l’unione sincera e complice riesce a raggiungere, a trasmettere e a regalare.