Loredana Lecciso: “doloroso divorzio”, la rivelazione scottante sulla fine inevitabile

Proprio Loredana Lecciso durante una profonda intervista ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni scottanti sul matrimonio.

Tra le showgirl più chiacchierate del mondo dello spettacolo nel nostro Paese è impossibile non citare Loredana Lecciso, per quanto la sua carriera non sia stata più di tanto valorizzata, quello che in assoluto l’ha fatto apparire sulle prime pagine di tutti i rotocalchi di cronaca rosa per decenni è stata la turbolenta relazione con uno dei cantanti più rinomati nel panorama musicale italiano, Albano Carrisi.

La storia d’amore con il cantante di Cellino San Marco, che da oltre 22 anni va avanti tra drammi e passioni, ha sempre diviso l’opinione pubblica, c’è chi ha da subito amato follemente la coppia e chi non ha mai potuto digerire che Albano non avesse ritrovato l’amore con Romina Power, un argomento ancora caldissimo capace di accendere gli animi di tutti i fan dei due.

Nonostante negli anni abbiano dimostrato che la loro è una coppia che resiste anche ai momenti più complicate e bui che una relazione può attraversare, ci sono ancora delle questioni in sospeso che la stessa Loredana ha deciso di confessare a cuore aperto durante una profonda intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Tra le tante critiche che i fan della coppia Albano Lecciso non riescono a digerire è come mai dopo così tanti anni ancora non abbiano deciso di fare il grande passo e convolare a nozze, proprio entrando in questo discorso Loredana fa una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

Loredana Lecciso, una storia tormentata quella con Albano

Nonostante Loredana Lecciso e Albano Carrisi stiano vivendo una lunga storia d’amore da oltre vent’anni, tra i due ci sono stati periodi di profonda crisi, che con il tempo e la forte passione che li tiene legati, sono riusciti a superare, inoltre la loro storia è da sempre stata fortemente criticata per la clamorosa differenza d’età tra di loro, si tratta di 30 anni di differenza.

Ma nonostante questo hanno saputo superare anche tutte le malelingue che li vedevano rompere proprio per questo motivo. La loro storia inizia in modo semplice, nessun colpo di fulmine, si conoscono mentre sono fuori dalla scuola per prendere i rispettivi figli, tra loro c’è una forte intesa che con il tempo si trasforma in amore dal quale sono anche arrivati due figli.

Nel tempo non sono mancati, però, i momenti di forte crisi e proprio in una intervista recente rilasciata da Loredana, la donna racconta una situazione che non lascia molte speranze ai fan.

Albano. Il divorzio inevitabile

Come tutti sanno Albano Carrisi è stato sposato con Romina Power e dopo di lei ha deciso fermamente di non voler prendere nessun’altra come moglie, lo stesso ha fatto delle affermazioni che non lasciano nessun dubbio sulla questione, “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il doloroso divorzio”.

Un’ammissione che lascia davvero poche speranze alla Lecciso di sposare il famoso cantante, una questione che inizialmente non aveva accettato, infatti confessa, “Qualche anno fa mi mancava il matrimonio”, soltanto con il tempo anche lei ha accettato questa scelta e adesso, al contrario si dice completamente d’accordo con il suo compagno dichiarando di non aver bisogno di una cerimonia per essere uniti.

Chi sperava in un matrimonio tra i due dovrà rassegnarsi, il loro rapporto è solido e forte, dopo il drammatico divorzio di Albano, non ci sarà mai più nessuno sposalizio.