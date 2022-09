Nessun matrimonio per Rocio: “Non glielo chiederò mai” | Dura confessione, colpo basso per Raul Bova

Colpo basso per la coppia formata dalla Rocio e Raoul Bova, per cui il matrimonio sembra ancora un traguardo lontano. Nonostante i due siano fidanzati da ormai 7 anni e genitori di due splendide bambine, di nozze ancora non se ne parla. Anzi, la Rocio si è lasciata andare a una dura confessione che ha sconvolto i fan.

Raoul Bova è sempre stato al centro dei riflettori e nelle prime pagine di gossip per le sue relazioni amorose. Papà di quattro figli, nonostante sia molto riservato, ha sempre fatto parlare di sé, chiarendo in prima persona eventuali indiscrezioni.

Niente matrimonio per Raoul Bova e Rocio: ecco il motivo

La relazione con la Rocio è iniziata nel 2015 e ha portato alla luce due bambine, Alma e Luna. In molti si chiedono come mai non sia ancora avvenuto il matrimonio e, nonostante il tempo passi, sembra che non ci sarà da qui a breve. A chiarirlo è stata proprio la Rocio che, forse delusa, ha dichiarato “Raoul si spaventa”. Ma come mai questo atteggiamento da parte di Raoul? Che ci sia una crisi in corso? Scopriamolo insieme.

La Rocio non ha esitato ad ammettere più volte di desiderare tantissimo di potersi unire in matrimonio con il suo uomo. D’altra parte, lei stessa si definisce “tradizionalista” e, alla luce di questo, la cerimonia assume un significato molto importante.

Insomma, sembra che lei non abbia dubbi: vuole incoronare il loro amore e spera di sancirlo in una promessa. Per farlo, però, c’è bisogno delle nozze, che – nonostante 7 anni di fidanzamento e due figlie – non sembrano essere dietro l’angolo. Ma qual è il vero motivo che blocca l’organizzazione delle nozze? Perché Roul è così restio?

La triste confessione di Rocio

La Rocio, in un’intervista al Corriere della Sera, si è lasciata andare ad una confessione che ha sconvolto i fan e sollevato molte domande. La donna ha raccontato di essersi intrufolata ad un matrimonio in Calabria. Insieme a Raoul si è divertita tantissimo ma, quando le persone hanno cominciato a riconoscerli, sono dovuti scappare. Una festa divertente che però non era la loro. E parlando del loro ipotetico matrimonio, ha affermato:

“Raoul è più timido, si spaventa, dà valore a tutto, io sono più leggera e drastica, lui mi chiama guerriera. Sono tradizionalista, me lo deve chiedere Raoul. Io non glie lo chiederò mai.”

Un’affermazione forte, che rivela due modi diversi di affrontare la questione matrimoniale. Certo è che la Rocio ha messo in chiaro le cose: non sarà lei a chiedere a Raoul di unirsi in matrimonio.