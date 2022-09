Crisi Alfonso Signorini, le condizioni di salute preoccupano, potrebbe saltare tutto

Alfonso Signorini sta preparando il nuovo programma televisivo ed è pronto a riservare al suo pubblico delle sorprendenti novità. Tra queste, una partecipante che riserverà emozioni forti e importanti, date anche dalla sua malattia. Di chi si tratta?

L’inizio prevede sempre una preparazione meticolosa e particolare, ma Alfonso Signorini ormai al timone da un bel pezzo, sa come sorprendere e come regalare emozioni e colpi di scena al suo pubblico.

La conferma di Mediaset è un’ulteriore spinta a valorizzare e a “caricare” emotivamente lo show di Canale 5: la rete, infatti, sta fortemente appoggiando questo programma di punta proprio per rafforzare il palinsesto e lo share dell’emittente. Alfonso Signorini, per questo, ha scelto di lasciare i fan nella suspense, fornendo ben poche certezze sui partecipanti alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip: la scelta di Alfonso Signorini

Grande Fratello Vip aprirà le sue porte il giorno 19 settembre 2022, per rimanere fino (forse) a primavera avanzata. Alcuni parlano addirittura di maggio 2023. Un bel lasso di tempo che non deve demotivare e annoiare il pubblico, di sicuro i nuovi ingressi e le partecipazioni serviranno per tenere incollanti i tanti telespettatori, già a partire dalla prima serata.

Il conduttore Alfonso Signorini ha già in serbo una serie di assi nella manica e una presenza che, senza dubbi, lascerà di stucco.

A presentare e ad anticipare questa partecipazione speciale è Davide Maggio, nel suo sito molto seguito. Dopo 18 anni, potrebbe rientrare, nella casa più famosa d’Italia, Carolina Marconi, attrice e showgirl venezuelana, naturalizzata italiana, già presente al Grande Fratello nella quarta edizione del lontano 2004.

Il suo è un ritorno ben accolto e annunciato anche da due frasi particolari:” L’Amore si dimostra, non si promette” e “L’Amore vissuto solo in teoria? Non fa per lei… e non vede l’ora di dimostrarlo “.

Il video, che contiene queste dichiarazioni, ha come soggetto una persona poco visibile, se non per il colore della pelle, che balla e che sembra proprio ricordare Carolina.

L’attrice, che ha lavorato in serie tv come “Un posto al sole” e “Baciati dall’amore”, è reduce da un periodo doloroso e pesante. L’anno scorso, infatti, aveva annunciato sui social la terribile malattia, un tumore al seno. Una battaglia che Carolina ha affrontato, grazie anche alla presenza e all’appoggio del compagno Alessandro Tulli (i due sono insieme dal 2014). Una situazione che la stessa ragazza ha coraggiosamente vinto a gennaio di quest’anno.

L’ingresso all’interno del Grande Fratello Vip potrebbe rappresentare un nuovo inizio per Carolina e la tenace dimostrazione che tutto si può affrontare. Una fonte importante di riflessione, di emozione, voluta da Alfonso Signorini, a tutto il suo pubblico.