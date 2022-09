Gran lusso per Federica Pellegrini: ecco quanto è costato il matrimonio con Matteo Giunta

L’ex campionessa di nuoto ha sposato il suo fidanzato Matteo Giunta questo 28 agosto nella meravigliosa cornice veneziana. Vediamo nei dettagli il prezzo di un matrimonio extra lusso.

La vita amorosa di Federica Pellegrini ha sempre attirato moltissimo l’attenzione dei giornali e dei media italiani. A partire dalla sua relazione con Luca Marin bruscamente interrotta per iniziare quella con il suo storico compagno Filippo Magnini, fino al fidanzato ora marito Matteo Giunta, la Pellegrini è senz’altro la regina delle pagine rosa nostrane.

Il matrimonio da favola con il cugino di Magnini, suo preparatore atletico da molti anni, Matteo Giunta, ha fatto emozionare i fan della plurimedagliata nuotatrice e i dettagli extra lusso dell’evento non sono passati per nulla inosservati. Della bella unione tra Giunta e Federica se ne parla ancora molto anche a distanza di giorni a testimonianza della grande risonanza mediatica che il matrimonio ha avuto.

Intanto, questo è stato coordinato dal Wedding Planner della star Enzo Miccio. L’uomo è un celebre organizzatore d’eventi, attentissimo ai dettagli e seguace delle mode più in voga del momento. Miccio sta diventando sempre di più un importante personaggio televisivo soprattutto dopo la sua partecipazione al programma Pechino Express. Il suo primo amore, però, non si può scordare. Ed è per questo che Enzo Miccio realizza per le sue clienti il matrimonio che hanno sempre sognato.

Federica Pellegrini ha affidato completamente a Miccio l’organizzazione della giornata così come l’allestimento della chiesa di San Zaccaria e quella del ricevimento avvenuto nella bellissima Isola delle Rose. Di certo, è possibile ipotizzare il costo del lavoro di Miccio per non parlare dello scicchissimo abito indossato dalla celebre ex nuotatrice.

I dettagli extra lusso del matrimonio tra la Pellegrini e Matteo Giunta

La Pellegrini, in occasione del suo matrimonio, ha indossato ben due creazioni assolutamente originali e raffinate. Per la celebrazione in chiesa e parte del banchetto nuziale Federica aveva un abito realizzato su misura dalla giovane stilista Nicole Cavallo.

Il suo brand, Nicole Milano, è un marchio indipendente che si affida al celebre brand per spose Pronovias, una garanzia di qualità. In effetti, l’abito è stato realizzato interamente in Mikado, una stoffa particolare e davvero costosa.

Il prezzo del vestito della Pellegrini si potrebbe, quindi, aggirare intorno ai sette mila euro. Una cifra senz’altro record come è stata da record tutta la carriera della campionessa italiana. Al costo complessivo si deve aggiungere anche il bellissimo tutone sfoggiato dalla donna a fine ricevimento nel clou della festa.

Come già accennato, il tariffario del celebre Wedding Planner potrebbe essere di circa 50 mila euro, importo, come è evidente, per nulla economico.

Per quanto riguarda gli anelli possiamo dire che Matteo e Federica non hanno badato a spese. La coppia ha scelto un’azienda leader nella gioielleria ossia Damiani. Il prezzo base per una fede nunziale della collezione D.Side optata dagli sposini è di circa 1600 euro ma questo si alza se gli anelli si fanno personalizzare. Per delle fedi con dei diamanti il costo aumenta fino a raggiungere quasi quattromila euro!

Per non parlare della torta nunziale affidata a Iginio Massari, maestro indiscusso della pasticceria italiana. Possiamo solo immaginare il costo da urlo per i meravigliosi dolci realizzati da Massari, presente anche lui al matrimonio, in qualità di invitato d’eccezione. Nel calcolo dettagliato degli incredibili costi del matrimonio tra la Pellegrini e Giunta rientra, senza dubbio, quello delle camere prese in affitto per la prima notte di nozze.

Federica e Matteo hanno alloggiato al Grand Hotel Danieli luogo dove i due si sono fidanzati ufficialmente. Le camere più costose, come la Suite Signature e la Suite Doge Dandolo, propongono un prezzo che si aggira tra i 5.500 e i 9mila euro. Quale avranno scelto i suoi sposini per la prima indimenticabile notte come marito e moglie?

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, al di là dei costi assurdi del loro matrimonio, hanno fatto un gesto davvero generoso. La bellissima coppia sportiva ha chiesto ai suoi invitati di devolvere i soldi del regalo a due associazioni benefiche con offerte libere. Insomma, è decisamente una bella dimostrazione che la classe non ha prezzo.