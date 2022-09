Totti si sfoga: “Ilary non l’avrei lasciata……” | il calciatore rompe il silenzio

Dopo due mesi, Totti si è aperto sulla separazione e ha confessato un particolare incredibile.

Francesco Totti ha parole amare per la fine della sua relazione: la confessione fatta al suo amico Alex Nuccetelli, il pr che ha fatto conoscere i due, ha scosso i fan dell’ex calciatore. Dopo un paio di mesi dall’annuncio della separazione, l’ex capitano della Roma ha reso note le sue considerazioni sulla fine del suo grande amore.

Totti e Ilary erano una di quelle coppie dove l’amore sembrava non potesse mai giungere al termine. Con tre figli, Chanel, Cristian e Isabel, i due sono stati tra le coppie più seguite dello showbusiness. Conosciutisi da giovanissimi, quando Totti si innamorò di lei vedendola in TV come letterina a passaparola, i due hanno trascorso quasi un quarto di secolo insieme.

A quanto pare i due vivevano una crisi già da diverso tempo, ma l’hanno sempre tenuta nascosta. Il motivo? Tutelare i figli ed evitare di tirarsi addosso un polverone mediatico inutile. Non sono serviti a niente i tentativi di Ilary di negare che ci fosse qualcosa che non andava: alla fine la verità è venuta a galla, e i due si sono ritrovati costretti a salutarsi ufficialmente.

Nella loro vita c’era un patto: potevano frequentare le persone che volevano, senza però dare nell’occhio. Ma si sa, queste cose non possono mai durare a lungo, e alla fine l’ex calciatore è stato beccato. C’è chi ha sperato fino all’ultimo che fosse una notizia falsa o un errore, ma quando è arrivata la conferma ufficiale dei due ci si è dovuti arrendere alla verità.

Questa passata è stata la prima estate da separati: er pupone a Roma, vicino a Noemi Bocchi, e Ilary Blasi prima in Tanzania coi figli e poi sulle Dolomiti insieme alle due fidate sorelle.

Totti rompe il silenzio sulla separazione

In questi mesi abbiamo tutti atteso delle dichiarazioni dall’una e dall’altra parte, che però non sono mai arrivate. Comprensibile, visto che i due sono stati sconvolti da un terremoto sia privato che pubblico e hanno preferito prendersi del tempo per digerire la questione.

Proprio ieri Totti ha rotto il silenzio su ciò che è successo confidandosi con l’amico Alex Nuccetelli, che ha condiviso le confessioni con la stampa. “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary” ha detto il calciatore. “Perché resta sempre mia moglie. Ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato“.

Secondo l’ex calciatore, quindi, è stato il comportamento di Ilary ad averlo allontanato: mancanze che sono state fatali. La showgirl risponderà alle accuse?