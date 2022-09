Paola Turci è in ospedale: “Uno spavento improvviso…” parla la moglie Francesca Pascale

La cantante Paola Turci è finita in ospedale per un trauma cranico a seguito di una brutta caduta. Francesca Pascale rassicura: “Il peggio è passato”.

Un’assurda sventura ha colpito la cantante Paola Turci e di conseguenza sua moglie Francesca. La donna, di recente, è finita in ospedale dopo aver riportato un brutto trauma cranico in seguito ad una sfortunata caduta.

Purtroppo, la Turci è stata costretta ad interrompere il tour in giro per l’Italia e a saltare, quindi, una tappa dei suoi concerti. Paola Turci sui suoi canali social scrive a proposito dell’interruzione della tournée: “Mi spiace per il concerto a Forlì, ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile”.

I fan dell’artista sono rimasti sconvolti da questa notizia, estremamente preoccupati per la salute della loro cantante preferita. Ma come sta adesso Paola Turci? A tal proposito è intervenuta sua moglie Francesca Pascale che le ha dedicato un dolce messaggio il quale rassicura gli ammiratori di Paola.

La Pascale, infatti, scrive sul web: “Dopo uno spavento improvviso, il peggio è passato. Anima grande, Ti amo”. La didascalia è accompagnata da una bellissima foto di loro due serene al mare e sotto il post la Turci replica con l’espressione “Ti tutto”, segno di un amore incredibile che cresce giorno dopo giorno.

Paola su Facebook ha voluto specificare gli estremi della caduta soprattutto per rasserenare i fan della coppia e della sua musica. Paola scrive: “È stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rima e non riesco a raccontarvi, ma lo farò”.

Pare che, nonostante i problemi di salute improvvisi dovuti alla caduta, l’artista voglia riprendere al più presto il suo tour “Io Sono” in giro per l’Italia. Grazie al supporto di sua moglie e dei suoi fan, Paola Turci si rimetterà in sesto al più presto dimenticandosi del brutto spavento.

Negli ultimi tempi la donna è stata al centro del gossip per il matrimonio con l’ex fidanzata di Berlusconi Francesca Pascale. Il loro amore ha sorpreso in molti ma l’aiuto della Pascale in un momento così difficile dimostra quanto questo affetto sia profondo.

L’amore tra Paola Turci e Francesca Pascale

La relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale prosegue da un po’ di anni sebbene le due abbiano portato avanti questo rapporto nel più totale riserbo. I pettegolezzi su di loro hanno, però, sempre avuto molto spazio nei giornali di gossip senza però trovare conferma dalle dirette interessate.

Questo 2 luglio, però, Francesca e Paola hanno ufficializzato la loro unione con un matrimonio da favola. La coppia si è sposata a Montalcino in Toscana durante le celebrazioni del gay Pride di Milano e Napoli. Le nozze hanno raccolto il plauso e la gioia di moltissime persone e tanti vip che a loro volta hanno presenziato alla bella unione.

Entrambe in bianco ed elegantissime Paola e Francesca hanno condiviso sui social il coronamento del loro amore dopo averlo vissuto per molto tempo con grande discrezione.

Risale ad appena due anni fa l’immagine di un bacio appassionato in barca durante una vacanza nel Cilento. All’epoca la foto fece scalpore e provocò una grande ondata di curiosità verso questa improbabile coppia.

Eppure, le due, con grande classe, sono riuscite ad andare oltre le dicerie e a realizzare il loro sogno d’amore. Ora sono di fronte a nuove difficoltà ma più unite che mai riusciranno a superare anche questa disavventura.