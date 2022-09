Enrico Brignano, il dramma della fine del matrimonio: spunta la verità sui motivi della separazione

Enrico Brignano e la fine del suo matrimonio: perché si è lasciato con la donna che amava?

Enrico Brignano, attore e comico tra i più talentuosi in Italia, ha sempre il sorriso sulle labbra e la battuta pronta. Anche lui, però, ha dovuto affrontare la fine di un matrimonio, un dramma che lo ha messo a dura prova nella sua sfera privata.

Nato a Roma nel 1966, Brignano ha frequentato l’Accademia per giovani comici fondata da Gigi Proietti, figura alla quale è molto legato e che di recente ha ricordato con commozione. Il primo successo del cabarettista arriva con la prima edizione di La sai l’ultima?, programma al quale partecipa come comico e barzellettiere. Nel 1992 poi è ospite di Scherzi a parte, nell’edizione condotta da Teo Teocoli e Gene Gnocchi.

Enrico Brignano approda poi in tv nel 1998 nel ruolo di Giacinto in Un medico in famiglia. È in questi anni che ottiene una maggiore visibilità e conquista il pubblico italiano. Dai primi anni 2000 Brignano inizia vari tour in teatro, che confermano la sua fama. Dal 2007 al 2011 partecipa a Zelig tra i comici.

Nel frattempo anche la carriera cinematografica spicca il volo: Brignano recita in Si fa presto a dire amore, film di cui è anche regista, in South Kensington e in Asterix alle Olimpiadi. Nel 2011 ha una parte in I Cesaroni 5 e nello stesso anno conduce Le Iene con Ilary Blasi e Luca Argentero.

Brignano è attivo anche nel mondo del doppiaggio: oltre ad aver dato la voce a diversi personaggi in Lo straordinario mondo di Gumball e a Raoul in Un mostro a Parigi, il comico e attore è la voce del pupazzo di neve Olaf in Frozen, Frozen Fever, Frozen – Le avventure di Olaf e Frozen II.

Enrico Brignano, la fine del suo matrimonio

Enrico Brignano ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, mostrando di sé solo ciò che voleva e non rivelando mai troppo nelle interviste. Non molti sanno che nel suo passato c’è stato un matrimonio purtroppo finito male.

Oggi Brignano è sposato con Flora Canto, attrice e conduttrice. I due sono convolati a nozze il 30 luglio di quest’anno, ma sono uniti dal 2014. La coppia ha due figli: Martina, nata l’22 febbraio 2017, e Niccolò, nato il 18 luglio 2021.

Ma prima di Flora Canto c’era un’altra donna nel cuore del comico: si tratta di Bianca Pazzaglia, ballerina, che ha sposato nel 2008 e con la quale ha divorziato cinque anni dopo, nel 2013. Purtroppo, come ha raccontato la stessa Pazzaglia, le cose non sono andate bene tra i due.

“Non è andata bene” ha affermato lei. “Prima credevo che uno potesse compiere le vendette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano“. A mancare, quindi, sono stati pilastri importanti della relazione. Ci auguriamo che ora entrambi possano essere felici.