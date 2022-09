Avete visto il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone? ‘un ragazzino’ | differenza di età sconvolgente

Alessandro Cecchi Paone ha trovato un nuovo amore: a testimoniarlo è uno scatto che racconta un momento di coccole e relax molto intimo e privato, a bordo di una barca, con un ragazzo molto più giovane di lui. I due hanno circa 34 anni di differenza. Ma chi è il giovane misterioso?

Un’estate piena d’amore quella appena vissuta dal famoso presentatore Cecchi Paone, che ha trascorso giorni in barca insieme al suo nuovo fidanzato, 34 anni più giovane di lui, diventato già famosissimo.

Alessandro Cecchi Paone beccato con un nuovo fidanzato: è giovanissimo

Alessandro Cecchi Paone è un noto giornalista radiotelevisivo, divulgatore scientifico e culturale, saggista, docente universitario e attivista per i diritti civili. Un uomo di grande cultura, che nella sua carriera ha dimostrato di saper coniugare la dottrina al divertimento: sempre pronto a divertirsi e mettersi in gioco, ha partecipato a diversi reality show, come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

L’occhio del ciclone non l’ha mai perso di vista e lui non si è mai sottratto al suo giudizio: infatti, anche questa estate, si è mostrato senza vergogna in compagnia di un nuovo fidanzato, di cui si nota una sconvolgente differenza di età. Dopo la foto che ha acceso la curiosità di molti, il ragazzo è diventato subito virale e seguito sui social.

Chi è il fidanzato ventiseienne di Alessandro Cecchi Paone

Il suo nome è Simone ed è stato immortalato in una immagine pubblicata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi”, che mostra il tangibile affiatamento della coppia. Lui, 26 anni, non appartiene al mondo dello spettacolo ma ha già conosciuto molti volti noti come Simona Ventura.

Il portale fanpage.it ha riportato la dichiarazione di Cecchi Paone che conferma di non avere niente da nascondere e racconta un po’ della sua nuova love story, nata sotto il sole d’estate che ha acceso il fuoco della passione. Nella foto, infatti, i due si abbracciano, testimoniando una forte attrazione e complicità.

“È una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio libro e a Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi”.

La storia è destinata a rimanere solo una “passione estiva” o si svilupperà in qualcosa di più serio?