Silvia Toffanin: “Una volta sola…”, inaspettata confessione lascia i fan commossi

Silvia Toffanin ha condiviso una foto con una didascalia che ha scioccato i fan. Un messaggio davvero forte

Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo TV tanto apprezzata dagli spettatori di Mediaset, ha condiviso un messaggio sui social che ha colpito i suoi fan. Una frase davvero incisiva che ha fatto pensare i suoi follower ed emozionare.

La donna, compagna dell’imprenditore Pier Silvio Berlusconi, ha iniziato la sua carriera nello spettacolo come fotomodella, notata da un fotografo della sua città. Ha partecipato a Miss Italia 1997 ed è arrivata in finale, facendosi notare. Nel 2001 è diventata letterina a Passaparola, il noto quiz televisivo di Canale 5.

La sua prima esperienza come conduttrice è stata a Nonsolomoda sempre in Mediaset, fino al 2009. Il programma è stato uno dei più longevi dell’emittente e si trattava di un rotocalco che si occupava principalmente di moda, ma non solo: parlava anche di cultura, arte, viaggi e tecnologie. Dal 2004 è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti; nel 2007 si è laureata in Lingue e letterature straniere all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Silvia Toffanin ha ereditato la conduzione di Verissimo da Paola Perego nel 2006: prima si occupava di una piccola rubrica all’interno del programma. Ora il suo nome è associato indissolubilmente alla trasmissione, e il pubblico è entusiasta della sua conduzione unica.

La sua storia con Pier Silvio Berlusconi è iniziata nel 2002. Lei e il vicepresidente Mediaset hanno due figli Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. La famiglia sembra molto unita, e lo stesso vale per il nonno Silvio: l’uomo è molto legato ai suoi nipoti e farebbe di tutto per renderli felici.

Da poco Mediaset ha confermato il doppio appuntamento di Verissimo, sia il sabato che la domenica. Il successo della trasmissione è dovuto sia all’attenta scelta degli ospiti che, soprattutto, alle capacità della conduttrice.

Silvia Toffanin, la frase che commuove

Silvia Toffanin ha sempre cercato di mantenere riservata la sua privata. Poche volte, infatti, è stata al centro di scandali o della cronaca rosa, se non per questioni legate al programma, mai personali.

Negli ultimi giorni, però, ha condiviso una foto che ha scatenato i suoi follower, facendoli commuovere e lasciandoli senza parole. La conduttrice ha postato una foto dei lei e sua figlia Sofia Valentina in un momento di gioco, uno scatto dolcissimo accompagnato da una didascalia altrettanto tenera.

“C’è una gran quantità di cose belle, che Dio ci può concedere due volte; ma la mamma è cosa tanto grande, che ce la da una volta sola“ ha scritto la Toffanin, esprimendo tutto il suo amore per la figlia e per sottolineare l’importanza del rapporto che una madre ha coi propri figli.