Totti Blasi, le drammatiche parole: “La vita decide per noi”. Lacrime scorrono a fiumi

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno spezzato il cuore di molti: “Speravo durasse per sempre”

Un nuovo retroscena sulla vicenda Totti-Blasi, e questa volta colpisce nel profondo: parole che vengono dal cuore, “Speravo durasse per sempre”, che hanno commosso molti ancora scossi dal divorzio della storica coppia.

17 anni di matrimonio e 20 di fidanzamento non sono serviti a evitare la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo scorso luglio i due hanno annunciato la loro separazione, ancora in atto, ai giornali italiani, sconvolgendo i fan che tanto amavano la coppia. Eppure neanche un mese prima la showgirl aveva negato qualsiasi crisi tra i due, cercando di preservare la tranquillità della famiglia.

Le cose, però, erano già finite da tempo, come hanno riportato molte fonti vicine ai due. Sembra che l’amore si fosse esaurito da tempo, e che la coppia fosse rimasta unita per amore dei figli. L’accordo era chiaro: potevano frequentare altre persone, ma col riserbo necessario.

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile” ha detto l’ex calciatore all’ANSA. La conferma di Ilary non è tardata ad arrivare: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“. Dichiarazioni che hanno spiazzato tutti i fan dei due, e non solo.

La coppia ha provato a mantenere la massima riservatezza sulla questione della separazione, ma la loro fama è talmente grande che non sono riusciti a impedire la fuga di notizie. Le pratiche legali riprenderanno a settembre, dopo un’estate passata in vacanza e in luoghi opposti: Francesco a Roma, Ilary prima in Tanzania e poi sulle Dolomiti.

Molti personaggi dello spettacolo hanno voluto dire la loro sulla separazione, a volte anche risultando inopportuni e lasciando che questioni private diventassero cibo per i tabloid e il gossip più becero.

Tra le tanti voci c’è chi invece ricorda il loro amore con molta commozione, e si dispiace sinceramente per la fine del matrimonio. Stiamo parlando di Gerry Scotti, che ha visto la coppia nascere sin dai primi giorni. Il conduttore ha raccontato un aneddoto di quando Francesco, innamoratosi della letterina, si è presentato dietro le quinte del programma per aspettare Ilary.

Gerry Scotti ha visto nascere l’amore tra i due, quando ancora erano molto giovani e si frequentavano quasi di nascosto. “Ho vissuto la nascita della loro storia d’amore come un fratello maggiore e come tutti speravo che il loro sogno durasse per sempre” ha confessato il conduttore. “Ma ci sono passato anche io dal divorzio e so che cosa significa quando la vita decide per noi” ha aggiunto, commosso.