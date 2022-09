Addio Regina Elisabetta, una tremenda notizia, la sua salute già precaria peggiora: il popolo trema di paura

La regina Elisabetta continua a destare preoccupazione per le sue condizioni di salute molto precarie, che potrebbero peggiorare in seguito a una brutta faccenda degli ultimi giorni.

La regina Elisabetta continua a far preoccupare i sudditi: pur sempre presente e determinata, la reggente ha raggiunto i 96 anni di età e la sua salute ne sta risentendo. I sudditi sono preoccupati per le sue condizioni, soprattutto dopo che sono stati resi noti i suoi problemi di mobilità.

La regina si trova già da tempo al castello di Windsor, in Scozia: qui si era trasferita durante lo scoppio della pandemia, e sembra che la nuova dimora sia diventata la sua preferita. Il palazzo a Londra è forse troppo caotico per Elisabetta, che preferisce un clima più tranquillo.

La donna non assisterà neanche alla cerimonia di proclamazione del nuovo Primo Ministro, che accoglierà in Scozia nei prossimi giorni. L’addio di Boris Johnson è previsto per il prossimo 5 settembre, e il suo successore si recherà dalla regina Elisabetta per ricevere la sua benedizione.

Purtroppo la regina non sta al massimo della forma e, secondo quando riportato dai tabloid inglesi, starebbe soffrendo di alcuni problemi di mobilità. La famiglia, a cominciare dai figli fino a nipoti e pronipoti, sta facendo visita sempre più spesso a Elisabetta. Soprattutto Carlo, il figlio, è presente ogni giorno per monitorare le condizioni della madre.

Quella della proclamazione del Primo Ministro non è l’unica cerimonia a cui la regina ha dovuto rinunciare: la donna era mancata anche all’apertura del Parlamento e aveva ricevuto la governatrice dello Stat Australiano del Nuovo Galles del Sud nella sua dimora scozzese. A fare le sue veci c’è il principe Carlo, prossimo in linea di successione per diventare re.

Regina Elisabetta, un altro duro colpo

Nell’ultimo periodo la regina non riesce proprio a stare tranquilla a causa dei continui scandali che deve sopportare. L’ultimo riguarda Harry e Meghan: la donna avrebbe una figlia segreta della quale neanche il marito era a conoscenza. La regina aveva già provveduto a depennare i due dal testamento, ma ciò non significa che le notizie che li coinvolgono non si riflettano anche su di lei.

Un altro motivo che potrebbe infliggere un duro colpo a Elisabetta è legato all’anniversario della morte di Lady Diana, avvenuta il 31 agosto 1997. William e Harry, figli della defunta principessa e di Carlo. Il popolo si aspettava delle celebrazioni congiunte, che però non ci sono state.

Il rapporto tra i due fratelli sembra compromesso irrimediabilmente, e questo ha avuto conseguenze anche sul ricordo della principessa. Ognuno di loro continuerà a ricordarla in privato, senza cerimonie pubbliche. Una decisione che pesa molto su tutta la famiglia reale.