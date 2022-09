Gerry Scotti, malore improvviso durante la diretta: la Manzini lo soccorre, pubblico sconvolto | Foto

Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati nel panorama italiano, ha spaventato i fan con un malore in diretta. Tutto il pubblico in studio e a casa era sotto shock quando ha visto il conduttore accasciarsi sul banco di Striscia la Notizia. Vediamo cosa è successo e qual è stato il motivo scatenante.

Fin dall’inizio della sua carriera, Gerry Scotti si è fatto amare dal pubblico italiano per la sua semplicità, genuinità e simpatia. Un uomo che si lascia andare alle emozioni senza aver paura di mostrarle: spesso a “Tu si que vales” l’abbiamo visto piangere di fronte alla storia di alcuni concorrenti, ma l’abbiamo visto anche correre ad abbracciare bambini e adulti.

Gerry Scotti, malore durante un fuorionda di Striscia: cosa è successo

Molti lo considerano l’erede di Mike Bongiorno per la sua capacità di conduzione. La sua carriera inizia in Radio, ma presto entra nelle case degli italiani come conduttore di Festivalbar, poi Passaparola, Il Quizzone, Striscia la notizia, La sai l’ultima?, Chi vuol essere milionario, la Corrida, Paperissima, Lo Show dei record, Io Canto, Caduta Libera e The Wall.

Una carriera stupefacente, costellata di successi e grandi dimostrazione d’affetto da parte del pubblico. Proprio per questo, i fan sono rimasti sotto shock quando hanno assistito al malore in diretta. Poche puntate fa, Gerry Scotti si è accasciato sul bancone di Striscia la Notizia durante un fuorionda. Subito la collega e co-conduttrice Manzini si è prestata a soccorrerlo. Ma qual è stata la causa scatenante?

Durante la pandemia, Gerry ha contratto il Covid che l’ha messo a dura prova. Ancora oggi racconta con gli occhi lucidi quegli attimi terribili passati in ospedale e la paura di non farcela. Un’esperienza che l’ha sconvolto, ma gli ha anche insegnato tanto. Per questo motivo, Gerry l’ha raccontata a cuore aperto agli italiani, sperando che qualcuno possa cogliere gli insegnamenti che ha raccolto lui stesso.

La dinamica e il soccorso della Manzini

Nessuno, però, si aspettava che sarebbe stato male nuovamente, invece è successo. Durante un fuori onda di Striscia la Notizia, Gerry si è accasciato sul bancone per un breve e brutto crampo, che l’ha colpito alla gamba, o probabilmente alla fascia inguinale.

La Manzini preoccupata l’ha soccorso nello sgomento generale. Gerry stesso però è stato in grado di smorzare la tensione con la sua ironia, facendo anche una battuta ironica. Per fortuna, la situazione era sotto controllo e il pubblico in sala si è ripreso dallo spavento.