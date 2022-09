Franceso Totti corre da un’altra. Il pupone è pronto ad un nuovo inizio stellare

L’ex calciatore dopo la separazione da sua moglie Ilary Blasi è andato decisamente avanti. Dopo l’estate arriva il momento della resa dei conti e Totti si affida ad un’altra donna.

Sono passati quasi due mesi dai due comunicati distinti rilasciati all’ANSA che annunciavano la separazione ufficiale tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. I due hanno vissuto questa estate completamente divisi, l’una tra la Tanzania, le marche e le Dolomiti, l’altro a Roma e nella sua mega villa al mare a Sabaudia.

Totti e Ilary non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla loro separazione soprattutto per il bene che entrambi provano per i figli.

Chanel, Christian e Isabel sono le persone da tutelare in questo clamore mediatico che porta Ilary e Francesco sempre in prima pagina. Totti sembra essere andato avanti con un’altra donna Noemi Bocchi con la quale, a detta di molti, non si tratta di un semplice un flirt. I due si frequenterebbero da novembre, il che significa molti mesi prima di annunciare la definitiva rottura con sua moglie.

Secondo i suoi amici più cari Totti si sarebbe progressivamente allontanato a causa dell’indifferenza di sua moglie e quest’ultima non avrebbe fatto molto per evitare l’addio. Così i due sono in procinto di divorziare e adesso tocca dividere l’incredibile patrimonio accumulato in vent’anni insieme.

Dopo l’estate arriva, così, il momento della resa dei conti in cui Ilary e l’ex consorte dovranno rincontrarsi e sferrare le loro migliori armi. In quella che si presuppone essere la battaglia legale dell’inverso, il pupone si affida ad una figura incredibile, un vero e proprio squalo nei divorzi delle celebrities.

Le scelte legali di Ilary e Francesco

Ilary e Francesco sono già preparati con i rispettivi avvocati di fiducia per affrontare la difficile divisione dei beni che li aspetta. Totti si è affidato ad Antonio Conte mentre Ilary ha come punto di riferimento Alessandro Simeone, due draghi della Capitale.

Stando, però, ad alcune indiscrezioni Francesco Totti avrebbe ingaggiato un altro squalo del mestiere: Anna Bernardini de Pace. L’avvocatessa è tutt’altro che nuova in questo genere di battaglie, anzi rappresenta la scelta più appropriata.

La De Pace ha seguito i divorzi più famosi d’Italia guadagnando la nomea di “Avvocato divorzista delle Star”. Il direttore del giornale Novella200 Roberto Alessi spiega meglio qual è l’incredibile posizione della donna e quali saranno le sue prossime mosse: “Ha assistito molti personaggi, tra cui Romina Power nel divorzio con Albano Carrisi, Katia Ricciarelli dopo la rottura con Pippo Baudo, Eros Ramazzotti da Michelle Hunziker e penso cercherà di proporre una separazione consensuale”.

La situazione è però più complicata del previsto tenendo conto che Ilary e Totti hanno arricchito il loro patrimonio di molto nel corso del tempo e, in questa ricchezza, sono coinvolte le rispettive famiglie con svariati investimenti.

Per cui se la soluzione per la villa a Sabaudia pare essere semplice ovvero affidarla ai tre figli e alternarsi nel soggiorno, quella della effettiva divisione del capitale si preannuncia molto complicata.