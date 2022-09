Grande Fratello Vip, la data non slitta nonostante le elezioni politiche. Come faranno a votare?

Il Grande Fratello Vip ha rischiato di dover far slittare la sua data di inizio ai primi di ottobre, proprio in vista delle elezioni politiche 2022 che si terranno domenica 25 settembre. Pare invece che la porta rossa si aprirà lo stesso lunedì 19 settembre, ma i concorrenti potranno comunque votare, ecco cosa succederà.

Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è molto attesa, in parte perché da il via alla stagione autunnale della televisione, in parte perché sono in molti quelli che stanno attendendo con curiosità di scoprire se alcuni dei nomi più chiacchierati di questi ultimi mesi metteranno davvero piede tra le mura più spiate d’Italia.

Dalle indiscrezioni rilasciare dal padrone di casa, Alfonso Signorini, sembra proprio che per l’edizione 2022-2023 abbia messo su proprio un bel programmino. Ma l’altra questione che stava tenendo tutti con il fiato sospeso era la possibilità che la porta rossa si aprisse molto in ritardo rispetto al solito, proprio in vista delle elezioni che si terranno il 25 settembre.

Questo da permettere ai partecipanti di andare a votare prima di essere reclusi nella casa più chiacchierata del nostro Paese per diversi mesi, infatti molte speculazioni parlavano di inizio ottobre come data possibile per dare il via allo show.

Ma da quanto trapelato in queste ultime ore, sembrerebbe che non ci sia da preoccuparsi, la data che da sempre sancisce l’inizio del palinsesto Mediaset, il 19 settembre, rimarrà invariata nonostante le lezioni politiche 2022, ecco cosa succederà.

Il Grande Fratello Vip torna il 19 settembre nonostante le elezioni politiche del 25 settembre

Alcune fonti molto vicine agli organizzatori e alla produzione hanno informato che la prima puntata della prossima edizione del Grande Fratello Vip andrà regolarmente in onda lunedì 19 settembre, dove ritroveremo al timone Alfonso Signorini accompagnato dalle opinioniste nuove e di ritorno, ovvero Sonia Bruganelli, riconfermata dalla scorsa edizione e la new entry attesissima, Orietta Berti.

Insieme al terzetto scopriremo quali saranno i Vip che avranno deciso di iniziare questo percorso che si preannuncia ancora più lungo e tortuoso della scorsa edizione. Per quanto riguarda la questione votazioni, sembra non ci sia da preoccuparsi perché è già stata trovata una soluzione.

Come faranno a votare i concorrenti del GF Vip?

Tutti i concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione, ormai alle porte, del Grande Fratello Vip potranno regolarmente andare alle urne domenica 25 settembre 2022, così da poter esercitare il proprio diritto al voto.

La modalità sarà molto semplice, i concorrenti potranno uscire dalla casa e raggiungere la città in cui si trova il loro seggio ma, per questioni dovute al Covid, si manterrà il massimo livello di sicurezza.

Se ci saranno dei concorrenti che decideranno di non andare al voto, questi verranno messi in sicurezza dal rischio di possibile contagio, mentre quelli che usciranno, una volta rientrati dalla porta rossa dovranno affrontare alcuni giorni di quarantena per poi riprendere regolarmente il gioco e riunirsi con gli altri.

Ci auguriamo, in ogni caso, che tutti i concorrenti decidano di andare al voto e diano il buon esempio, perché votare è un nostro diritto fondamentale e l’unico modo che abbiamo per decidere davvero le sorti del nostro futuro come nazione.