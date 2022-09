“Uno normale mai…”: Laura Torrisi si sfoga sui social e i fan perdono la testa

Laura Torrisi scopre il suo “piccolo problema”. Il contenuto social che rivela una presenza particolare nella sua vita. Una storia che lascia tanti punti di domanda.

Laura Torrisi, nota per aver avuto una relazione con Leonardo Pieraccioni dal 2007 al 2014, è un’attrice che dal reality show ha saputo avviare una carriera variegata e un percorso nel mondo televisivo. Nota per la sua bellezza, avvia la sua strada sul grande schermo partecipando nel 1998 a Miss Italia, giungendo tra le finaliste in gara.

Ha una parte nel film “Lucignolo”, per la regia di Massimo Ceccherini, ma il salto che la fa conoscere al grande pubblico avviene nel 2006 con la sua partecipazione al Grande Fratello, condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi. Nonostante l’eliminazione in semifinale, Laura colpisce l’attenzione e la sensibilità del pubblico a casa.

Il suo nome affianca quello di Pieraccioni nel film “Una moglie bellissima”, dove interpreta Miranda, coniuge appunto di Mariano Stoppani (sempre Pieraccioni). Dal loro incontro sul set, nasce una storia d’amore che li porterà a diventare genitori, nel 2010, della loro figlia Martina.

La carriera di Laura Torrisi prosegue con altre partecipazioni, soprattutto nelle fiction come “L’onore e il rispetto”, “Le tre rose di Eva”, “Il peccato e la vergogna”, “Sacrificio d’amore”, e nel film “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile” per la regia di Ugo Fabrizio Giordani.

Nel 2019, invece, partecipa a “Amici di Maria De Filippi” versione “Celebrities”, nella categoria canto, come membro della squadra blu, guidata dal tenore Alberto Urso.

In pochi, usciti dai reality show, come lei sono riusciti poi a guadagnarsi un posto nel grande schermo: Luca Argentero, affermato attore, Guendalina Tavassi, Filippo Bisciglia oggi presentatore di “Temptation Island”, ma anche Francesca Cipriani, nota showgirl e attiva nel programma “La pupa e il secchione”.

Laura Torrisi: la prova su Instagram

La bella attrice oggi è molto presente anche sui social network, mettendo in gioco e in mostra se stessa e lati della sua vita ai suoi followers. È di qualche giorno fa una storia molto particolare, che può essere l’indizio di un messaggio sotteso.

La Torrisi ha immortalato il suo gatto, mentre stava riposando. In una posa però molto strana…Laura, infatti, ha scelto poi di accompagnare il breve video con questa scritta: “Uno normale in famiglia mai…”.

Un modo per dire che c’è anche dell’altro, forse. Soprattutto in ambito familiare. Un piccolo spazio, che l’attrice ha condiviso per sottolineare che può esserci anche qualcos’altro di strano nella sua vita.