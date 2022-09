Sangiovanni attaccato violentemente dopo il concerto. La situazione è pesante

Tra gli artisti più amati dai giovanissimi, Sangiovanni nei giorni scorsi è stato attaccato da un giornalista che ha criticato la sua interpretazione e i suoi brani come “canzoncine”.

Un episodio che sottolinea la facilità di giudicare, di utilizzare parole (anche pesanti) tralasciando il valore e il peso delle espressioni. Una critica che non è più costruttiva ma distruttiva. Non è mancata la risposta del giovane cantante. E ovviamente, la pronta reazione dei social.

Duro attacco quello subito da Sangiovanni, cantante di Amici, che durante il Festival Castle On Air a Castelgrande di Bellinzona, è stato giudicato negativamente dall’addetto stampa de “Il Corriere del Ticino”: zero tecnica vocale e una pessima presenza in ritardo sul palco accusandolo di fare solo delle canzoncine. Un commento che ha scatenato il giovane e i social, che non hanno mancato di sostenere la musica del loro idolo.

Sangiovanni e il live: le reazioni scatenate

Sangiovanni, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian, è uno degli ultimi talenti usciti da Amici, fucina di giovani promesse targato Maria De Filippi. Sulle note di “Lady”, “Malibù” e la sanremese “Farfalle”, Sangiovanni sta conoscendo un successo e un grande apprezzamento dal suo pubblico di giovani ma non solo.

Una sorta di “rivincita”: lo stesso ha dichiarato di aver sofferto d’ansia e di essere stato vittima di bullismo a scuola. Dal 2020, inoltre, è legato sentimentalmente a Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dell’edizione 20 di Amici.

In merito alle gravi critiche mosse dal giornalista durante il suo live, l’artista vicentino non si è tirato indietro, proteggendo la sua musica e il suo modo di “fare musica”. Ha ribadito di essersi esibito in modo non proprio ottimale a causa di difficoltà a livello fisico e per via di una serie di problematiche tecniche.

La polemica sui social non è mancata. Anzi. Sangiovanni ha ringraziato chi si è espresso a suo favore, sottolineando la grande occasione di poter far ballare, divertire ed emozionare chi non ha avuto le sue stesse possibilità. La sua è una musica leggera, spensierata, capace anche di trasmettere vicinanza ed entusiasmo.

“Hai scritto di tutto per infangare quello per cui vivo”: questa la replica ufficiale di Sangiovanni, a difesa del suo live, mal giudicato dall’addetto stampa. “Odio il giornalismo non oggettivo quando si parla di articoli informativi. Non dite che il mio live è stato una merd* e basta. Non denigrate la mia arte.”

Una precisa risposta data da un giovane che ha le idee ben chiare sulla sua musica e, soprattutto, su se stesso.