“Troppo dolore”: all’ultimo desiderio di Maurizio Costanzo prima di morire Maria ha reagito così

Tra le donne dello spettacolo più amate e apprezzate è impossibile non fare il nome della regina della televisione, Maria De Filippi ma anche lei nasconde una parte che forse non tutti si aspettano.

I suoi programmi sono in assoluto quelli che il pubblico di Mediaset ama si più, le piace avere contatti con le persone, infatti passa dal talent Amici, dove giovani ragazzi e ragazze si trasformano in veri e propri diamanti e in diverse occasioni sono usciti dal programma personaggi che sono diventati delle star.

Per poi passare al suo Uomini e Donne, un dating show a cui Maria tiene molto, soprattutto perché ci sono persone vere che decidono di mettere a nudo i propri sentimenti e raccontare le proprie storie. In fine per non parlare del suo pupillo, C’è Posta per Te, che ormai da anni riavvicina le persone che nel tempo si sono allontanate.

L’empatia che riesce a trovare con i suoi ospiti è così forte che in diverse occasioni è stato proprio grazie al suo intervento che alcune situazioni difficili si sono placate e si è trovata la strada della riconciliazione.

Al suo fianco, in tutti questi anni c’è sempre stato un uomo, anche lui è un pezzo di storia della nostra televisione, stiamo parlando ovviamente di Maurizio Costanzo, suo compagni di vita da oltre vent’anni, sono una delle coppie più affiatate della televisione e questo è sicuramente un loro punto di forza.

Maria De Filippi, nel nostro ideale è una donna forte, difficile da piegare, è capace di tenere le redini dei programmi con una professionalità rara, ma in diverse occasioni ha raccontato che dietro quell’aspetto marmoreo, nasconde molti timori e paure, una di queste riguarda proprio Maurizio Costanzo.

La grande paura di Maria De Filippi per Maurizio

Nonostante Maria si sia sempre mostrata estremamente forte davanti alle telecamere, questo anche perché in diverse occasioni si è ritrovata a dover gestire delle situazioni non facilissime, dove il dolore e i sentimenti avrebbero potuto sopraffarla, a telecamere spente ha confessato di aver imparato a tenere a freno le sue emozioni per gestirle nel migliore dei modi.

Così durante un’intervista molto intima e personale con il settimanale Oggi ha deciso di mostrare un lato di lei che non siamo abituati a vedere, quello più fragile, dove nasconde dolori e paure e proprio in quest’occasione ha parlato del suo amatissimo marito Maurizio.

Quando sarà in fin di vita

Durante l’intervista Maria ha deciso di confessare qualcosa di davvero molto intimo e provato della relazione tra lei e il marito e ha fatto cadere quel muro di forza che la contraddistingue, la famosa conduttrice ha rivelato così che Costanzo le ha chiesto di tenergli la mano quando sarà in fin di vita.

Ma Maria ha ammesso la sua debolezza, “Confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio quel giorno lì… Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”. Poi prosegue, “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune agli ‘ostacoli’ e alle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”.

Per la De Filippi il discorso morte è molto delicato, non ha mai davvero superato il lutto per i genitori e un’altra perdita sarebbe devastante, così racconta, “Il lutto di mio padre non l’ho mai superato: ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati. Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro”.