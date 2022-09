‘Letteralmente follia a Palazzo Reale’, la Regina Elisabetta modifica il testamento ed esclude loro!

La monarchia inglese è in subbuglio. In queste complicate ore la Regina Elisabetta avrebbe modificato il suo testamento. Ecco la difficile decisione.

La monarchia inglese si sa non sta attraversando un bel periodo. Le voci sulla salute precaria della regina si susseguono insistentemente facendo preoccupare sempre di più i sudditi. La regina è da sempre un punto di riferimento per il Regno Unito, un simbolo di unione e di identità che nel corso di settanta anni di regno ha mostrato tutta la sua sicurezza nel prendere decisioni difficili.

È impensabile immaginare la regina Elisabetta vulnerabile, lei che si è sempre mostrata sorridente e autoritaria e che non ha mai mancato un impegno. Purtroppo, la donna giunta ormai alla veneranda età di 96 anni è costretta a rinunciare a numerosi doveri reali e a delegare la sua presenza nelle occasioni ufficiali agli altri membri della famiglia.

Quest’anno c’è stato il tanto atteso giubileo di Platino che ha celebrato settanta anni di regno di Elisabetta. A Londra hanno organizzato una festa incredibile e la protagonista di questa celebrazione, la Regina Elisabetta, ha presenziato in una sola occasione e in condizioni inedite. La donna, infatti, aveva un bastone per aiutarla a camminare e ha salutato i suoi sudditi in maniera abbastanza frettolosa.

Come se non bastasse la regina dovrà affrontare a breve un cambio di governo. Boris Johnson, dopo le dimissioni, sarà sostituito da un nuovo premier ed in merito alla nomina i medici hanno invitato la regina a non andare a Londra per non compromettere ulteriormente la sua precaria salute.

Il testamento della regina

L’uragano Meghan e Harry ha avuto conseguenze inevitabili su tutta a famiglia reale. La regina & company hanno accettato con non poche difficoltà la loro decisione di rinunciare ai doveri reali e trasferirsi in America per una vita più tranquilla. Ora che la Regina non gode di ottima salute come avranno reagito i due coniugi più discussi del mondo?

Elisabetta è stata costretta, così, a rivedere tutti i termini del suo testamento in seguito alle scelte di Meghan ed Harry. Il suo sembra sia stato un provvedimento drastico. Secondo Star e International Business Time, due colonne per il giornalismo inglese, la Regina avrebbe escluso Archi e Lilibeth Diana ossia i figli di Meghan ed Harry dal documento ufficiale.

La monarca, infatti, avrebbe preso questa difficile decisione soprattutto perché ha conosciuto sua nipote Lilibeth solo una volta e con Archie non avrebbe legato per nulla essendo molto lontano. Il grosso patrimonio della Regina dovrà essere diviso equamente tra tutti i membri reali ma apparentemente sembra che la piccola Charlotte, figlia di Kate Middleton e William, abbia un posto speciale nell’eredità di Queen Elisabeth.

La piccolina, infatti, dovrebbero ricevere gran parte dei suoi incredibili gioielli, tra cui diamanto, orecchini collane dall’inestimabile valore. Ovviamente sua madre Kate erediterà parte di questi preziosi gioielli in segno di ringraziamento per il grande impegno nei confronti della Corona Inglese.

Cosa ne penseranno i ribelli Harry e Meghan? Ovviamente quando hanno optato per un’altra vita avevano messo in conto di poter essere esclusi dal testamento. Di certo, i due non avranno comunque dei particolari problemi ad arrivare a fine mese.