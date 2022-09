Lory Del Santo, una madre disperata. E’ una tragedia

Lory Del Santo ha subito una perdita tragica, un dramma per una madre. Ecco cosa è capitato alla show girl.

Lory Del Santo è la show girl anni Ottanta per eccellenza, una figura femminile iconica sia per i tempi in cui ha iniziato la sua carriera, sia per la televisione contemporanea dove l’abbiamo vista dividersi tra un reality e l’altro. Come tutti sanno Lory Del Santo è un’artista a tutto tondo, è infatti anche regista, sceneggiatrice e attrice. Il suo esordio è stato al Festivalbar del 1975 dove svolgeva il ruolo di valletta. La sua vita però non è stata tutta scintillii e spettacolo, purtroppo la donna ha dovuto affrontare diversi momenti drammatici nella sua vita.

Come molte ragazze della sua generazione, ai tempi, Lory Del Santo cercò di inserirsi nel mondo dello spettacolo passando per i concorsi di bellezza e si propose quindi come modella e partecipò a Miss Universo, in rappresentanza dell’Italia. Anche Lory Del Santo, fra gli altri, è stata scoperta da Renzo Arbore e infatti i suoi esordi televisivi sono stati con il musicista e presentatore nel programma Tv Tagli, ritagli e frattaglie, dove alla conduzione c’era anche Luciano De Crescenzo.

In quel programma cult, Lory Del Santo interpretava un’archivista praticamente muta, sorda e svampita e il messaggio che volevano far passare gli autori del programma era che gli intellettuali non avrebbero avuto interessi sessuali.

Come sappiamo Lory Del Santo è stata per un po’ di tempo fuori dagli schermi e di lei si sono perse le tracce per un po’ come una meteora volata via con gli anni Ottanta. Solo nel 2005 è ricomparsa in televisione per partecipare alla seconda edizione de L’isola dei famosi, al tempo programma di punta targato Rai 2 e condotto da Simona Ventura. All’epoca vinse con un altissimo gradimento di pubblico, a riprova del fatto che il pubblico l’ha sempre amata e attendeva un suo ritorno.

In seguito, da quell’anno divenne uno dei volti principali dei salotti televisivi e nel 2009 partecipò anche al reality La Fattoria, di minor successo quest’ultimo rispetto all’Isola ma sicuramente per lei fu un’altra occasione di successo.

Come abbiamo detto Lory Del Santo ha sì avuto tanto successo ma ha anche dovuto affrontare alcuni drammi difficili da superare. Vediamo di cosa si tratta.

La tragedia nella vita di Lory Del Santo

Si tratta di un dramma che la donna ha vissuto tempo fa e di cui ha parlato più volte nelle sue interviste. Come tutti ricorderanno alla fine degli anni Ottanta, la Del Santo ha vissuto una storia d’amore con Eric Clapton dal quale ebbe un figlio, Conor. Nel 1991 il piccolo Conor di appena 5 anni perse tragicamente la vita cadendo dal 53º piano di un grattacielo di New York, dove la coppia abitava.

Vi riportiamo la testimonianza di Lory Del Santo su quel tragico momento: “Il destino è fatto di secondi. Due secondi prima, non sarebbe successo. Chi sa quante volte per due secondi le cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io”.

Ma purtroppo le tragedie vissute da madre per Lory Del Santo non sono finite qui, la sua storia sembra davvero una tragedia greca, dopo la dipartita incidentale del piccolo Conor, una seconda morte mette un velo nero sulla sua vita, Loren, il secondogenito di Lory si tolse la vita a 19 anni. La motivazione fu da riscontrarsi in una patologia chiamata anedonia, ossia l’incapacità di provare piacere per le cose della vita. Lory parla così del figlio e di questa situazione: “Come potevo immaginare una malattia mentale? A scuola, gli insegnanti mi dicevano: sta sempre da solo, ma è bravo”.