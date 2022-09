Tom Hanks, è grave, preoccupanti condizioni di salute. Il video

Le condizioni di salute di Tom Hanks stanno davvero facendo preoccupare tutto il mondo, non solo dello spettacolo, l’ultimo video lo vede non poter gestire uno spasmo terribile proprio mentre era sul palco.

Preoccupano le condizioni di salute dell’attore Hollywoodiano per antonomasia Tom Hanks, proprio durante la presentazione del film ‘Elvis” che lo vede nei panni del Colonnello Tom Parker, l’attore ha avuto uno strano spasmo alla mano destra che non accennava a voler smettere, questo ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Cosa sta succedendo a Tom Hanks?

Nell’ultimo periodo abbiamo visto il grande attore famoso a livello mondiale apparire negli eventi pubblici sempre più magro, lui che negli anni ha fatto la storia del cinema, è sempre stato una roccia, ultimamente sembra in difficoltà, pare che qualcosa non vada nelle sue condizioni di salute, anche se per adesso non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale.

Preoccupano le condizioni di salute di Tom Hanks

Quello che ultimamente aveva iniziato a far trapelare alcuni sospetti riguardo alcune complicazioni rispetto alla salute di Tom Hanks era stato quel suo evidente dimagrimento davvero preoccupante, nel giro di un solo anno l’attore ha perso 20kg, come si vede nelle diverse fotografie che lo immortalano.

E questo non si può attribuire a una parte di un film in cui viene richiesto un drastico dimagrimento, visto che il suo ultimo successo, ovvero il film Elvis, che lo ha visto nel ruolo del Colonnello Parker richiedeva una corporatura particolarmente robusta, ad accorgersi di questa perdita di peso importante sono starti proprio i media durante il Festival di Cannes.

Adesso un nuovo episodio sconvolge i fan e preoccupa particolarmente perché sembra che qualcosa non stia andando bene nelle condizioni di salute dell’attore, proprio durante la conferenza stampa tenutasi in Australia per l’uscita del film ‘Elvis’, un grandissimo successo del regista Baz Luhrmann, Tom Hanks mentre era sul palco per un discorso di circa tre minuti, ha iniziato ad avere degli evidenti spasmi alla mano destra, talmente forti che ha provato a fermarli con l’aiuto della sinistra.

Mentre parlava e raccontava aneddoti legati al ricordo delle riprese e lasciandosi andare a qualche battuta, come è spesso noto fare, sembrava non riuscire nemmeno più a tenere il microfono, più passavano i minuti e più la situazione pareva degenerare arrivando addirittura a nascondere il braccio infilando la mano in tasca.

Una scena che ha veramente preoccupato non solo la platea, che ha visto la scena evolversi in modo sempre più preoccupante, ma quando è trapelato il video i fan si sono scatenati chiedendo cosa stesse succedendo al grande attore.

Cosa sta succedendo a Tom Hanks? È malato

Come in molti sanno Tom Hanks è malato, soffre da diversi anni di diabete, ma i tabloid di cronaca rosa stranieri hanno riportato l’indiscrezione che potrebbe trattarsi di qualcosa di molto diverso, ovvero una sindrome post traumatica dovuta allo stress da Covid, come sappiamo l’attore è stato pesantemente colpito dal virus proprio all’inizio della Pandemia, nel 2020 preoccupando moltissimo tutti, proprio mentre si trovava a girare il film Elvis.

Aspettiamo di avere maggiori informazioni sulle condizioni di salute del grande attore 65enne che sta facendo tenere con il fiato sospeso tutto il mondo.