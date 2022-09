Salta fuori la “gemella” di Sophia Loren, incredibile!

Sophia Loren ha avuto una “gemella”, lo sapevate? Si tratta di una donna, oggi molto anziana che le somigliava parecchio. Ma chi era questa donna? Ecco la verità.

Sophia Loren è forse l’ultima icona del cinema vivente, oggi la diva risiede a Ginevra in Svizzera e non la vediamo in pubblico dall’uscita del film diretto da suo figlio Edoardo Ponti, La vita davanti a sé che portò Laura Pausini alla vittoria del Golden Globe per la miglior canzone di film nel 2020.

Nel frattempo c’è stata la pandemia e come molte persone della sua età Sophia Loren si è giustamente ritirata e non l’abbiamo più vista in circostanze pubbliche.

Sophia Loren è stata la diva italiana per eccellenza, Oscar alla migliore attrice per La Ciociara (1960) di Vittorio De Sica, film che si valse il Golden Globe come miglior film straniero.

In quegli anni la carriera della Loren aveva preso la strada verso le stelle e da quel momento la sua vita non sarebbe più stata la stessa, De Sica, si può dire, è stato il regista che l’ha condotta nell’Olimpo del Cinema e non possiamo ricordarla senza ricordare il famoso mambo italiano che i due hanno ballato insieme nell’iconica scena di Pane, Amore e… 1955 di Dino Risi.

Ricordiamo anche gli Oscar del 1999 quando Sophia Loren dal palco urlò il nome di Roberto Benigni che vinse ben tre Oscar per La vita è bella.

Ma con tanti film italiani e stranieri e i tanti personaggi che la donna ha dovuto interpretare come ha fatto nelle scene più complicate?

La controfigura di Sophia Loren

Nei giorni scorsi tra i molti video disponibili su Tik Tok, uno di questi ha suscitato l’attenzione del pubblico, è quello di una signora, molto anziana che si toglie gli occhiali e guardando in camera chiede, attraverso la scritta in sovraimpressione: è passato tempo, non tutti si ricorderanno che da giovane ero… e per qualche secondo il volto della donna rimane in primo piano mentre l’immagine cambia e al suo posto compare una foto in primo piano proprio della Diva, Sophia Loren.

La signora Nanninella, così la chiama suo nipote che gestisce l’account Tik Tok e Instagram è stata la controfigura della grande attrice quando entrambe erano più giovani e quindi si presume agli inizi della carriera della Loren.

Loro sono Mimmo e Nanninella e il primo crea contenuti su Tik Tok nei quali coinvolge simpaticamente la nonna. Uno di questi è proprio il video in cui svela il trucco: sua nonna era la controfigura di Sophia Loren.

I commenti sotto il video si dividono tra chi fa i complimenti alla signora Nanninella per la sua bellezza e chi addirittura non crede che abbia davvero fatto la controfigura della Loren.

Qualunque sia la verità, ciò che possiamo dare per certo è che nel cinema vengono spesso adoperate le controfigure e che al tempo in cui la Loren era giovane molte ragazze si proponevano di lavorare nel cinema in diversi settori, anche come controfigure.

Notate qualche somiglianza tra la signora nella foto e Sophia Loren?