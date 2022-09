Mina, la clamorosa apparizione dopo 40 anni: i fan sono sconvolti, ecco com’è diventata la cantante

Mina, dopo 40 anni di assenza dalle scene, è apparsa in una foto che ha suscitato molto scalpore tra i suoi fan

Mina, icona nel mondo della musica e della moda, è assente dalle scene ormai da 40 anni. I fan vorrebbero rivederla in qualche modo, che sia in televisione o anche su una foto condivisa sui social, ma ormai si sono arresi alla scelta della cantante. Uno scatto rubato, però, ha riportato un po’ di speranza.

Mina Anna Maria Mazzini è nata a Busto Arsizio il 25 marzo del 1940. Soprannominata La tigre di Cremona per il suo timbro graffiante e unico, è considerata una delle migliori cantanti di tutti i tempi, grazie alla sua splendida voce. In tutta la sua carriera ha interpretato più di 1500 brani.

Il suo debutto avviene con gli Happy Boys, un gruppo che negli anni ’50 stava conoscendo un discreto successo. Il 23 settembre 1958 la band si esibisce a Rivarolo del Re e lo spettacolo è un successo: il pubblico si è innamorato di Mina.

Il successo vero e propria arriva nel 1960, quando la cantante raggiunge la prima posizione nelle classifiche italiane con Tintarella di Luna, pezzo scritto da Franco Migliacci e Bruno De Filippi. È in questi anni che viene soprannominata La tigre di Cremona, e il suo nome si fa strada anche all’estero.

Nello stesso anno esce anche Il cielo in una stanza, un capolavoro scritto da Gino Paoli che diventa il disco più venduto dell’anno, arrivando quasi a 2 milioni di copie vendute. Il 1960 è anche l’anno della prima partecipazione al Festival di Sanremo, arrivato alla decima edizione. Il 28 gennaio gareggia con Non sei felice, mentre il 29 e il 30 con È vero. Pur non arrivando in cima alla classifica, le canzoni sono un successo tra il pubblico.

Mina, il ritorno sulle scene?

Il rapporto di Mina con i riflettori non è stato sempre semplice: la cantante ha sofferto spesso dell’accanimento di giornali e tv sulla sua vita privata. In particolare, la nascita di suo figlio Massimiliano nel 1963 la porta ad allontanarsi dalla televisione, anche perché venne additata come “peccatrice” per via della relazione illecita con Corrado Pani, che all’epoca era ancora sposato.

Il 1978 è l’anno del suo ultimo concerto in assoluto, tenutosi a Bussoladomani, in Versilia. Da quell’anno i fan non l’hanno più rivista, fino a un paio di anni fa: nel 2020, in pieno lockdown, sua figlia Benedetta Mazzini ha condiviso una foto della madre.

Lo scatto la ritrae col fidanzato della figlia mentre guardano un video in tv. La cantante si vede soltanto da dietro, il volto è nascosto, ma i suoi capelli ramati sono inconfondibili. I fan, purtroppo, possono accontentarsi solo di questo, almeno per ora.