È ufficiale! Pamela Prati concorrente del Grande Fratello Vip, gli accordi con Mediaset dopo il disastro

La showgirl Pamela Prati torna sul piccolo schermo. L’indiscrezione secondo la quale sarebbe stata reclutata come nuova concorrente del GF si è rivelata veritiera! Dopo Mark Caltagirone, la donna trova un accordo con Mediaset.

Il direttore del settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello annuncia sul suo giornale: Pamela Prati è la terza concorrente ufficiale del reality più seguito d’Italia. La showgirl torna in Tv dopo lo scandalo di Mark Caltagirone che sconvolse il mondo del Web e dei media.

Pamela Prati aveva già partecipato alla prima edizione del programma nel 2016 ma venne espulsa dopo aver violato il regolamento. Da allora la vita della donna è cambiata radicalmente a causa dell’ambigua relazione con il fittizio personaggio Mark Caltagirone.

All’epoca la Prati raccontava, in tutti salotti televisivi, della bellissima relazione con un fantomatico imprenditore chiamato appunto Mark Caltagirone e della nuova vita da mamma per i bambini del suo compagno. La storia di Pamela Prati con Mark si rivelò ben presto una bufala, inventata ad hoc per aumentare la propria presenza in tv. La donna, però, ha sempre affermato di essere stata raggirata dalle sue agenti dell’epoca, Eliana Michelazzo e Donna Pamela, che l’avrebbero usata come pedina per scopi economici.

Pamela Prati e gli accordi con Mediaset

A seguito della controversa vicenda la Prati ha denunciato la Mediaset, complice di aver lucrato su tutta la storia. Adesso, però, l’ex donna del bagaglino torna nella rete che aveva prima allontanato grazie alla partecipazione al reality. Già mesi fa Dagoscopia avrebbe anticipato la presenza di Pamela Prati al Grande Fratello e ora è assolutamente ufficiale.

Al tempo il giornale, diretto da Roberto D’Agostino, aveva dichiarato: “Ora Pamela è in corsa per entrare come concorrente al Grande Fratello Vip, per farlo dovrà rinunciare al contenzioso con Mediaset e Barbara d’Urso”

Ed ecco che per partecipare al programma la Prati pare abbia dovuto rinunciare alle cause contro Mediaset. La donna avrà così una nuova possibilità in televisione e avrà modo di raccontare la verità su quella strana vicenda che diventò un vero e proprio caso mediatico e che suscitò, tra l’altro l’ilarità, di tutto il Web.

Ecco le parole di Pamela Prati a Chi dopo l’annuncio ufficiale. La donna spiega i suoi obbiettivi e quello che vuole ottenere da questa esperienza:

“Il Gf Vip ti spinge a superare le inevitabili difficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti. Cercherò i miei spazi anche perché sono una signora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche nella Casa. Sono passati sei anni dalla mia prima partecipazione al Gf Vip, sono cambiata”.

“Non so chi siano gli altri concorrenti, c’è segreto su tutto. Sarebbe bello vedere una storia d’amore fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più consapevole, ma deve valerne la pena. Se trovassi l’amore farei un bel regalo ad Alfonso (Signorini) per ringraziarlo. Voglio un uomo con la “U” maiuscola perché si stanno estinguendo: nascono tanti maschi ma pochi diventano uomini. E io da 4-5 anni non provo l’emozione di innamorarmi”

“Il sesso? Mi manca abbracciare un uomo, perché il sesso è importante se hai un compagno e se c’è un sentimento profondo. Non è che non desideri fare l’amore, l’ho sempre fatto perché sono sempre stata innamorata, ma mi piacciono la dolcezza, gli abbracci, allungare il piede nel letto e trovare quello del mio uomo, appoggiarmi al suo petto. Ecco, se devo essere sincera, mi piace di più quello che viene prima e dopo il sesso”