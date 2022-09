Il dramma che allarma i fan di Beautiful: “È in terapia intensiva…”

Uno dei protagonisti di Beautiful, Tanner Novlan, ha affrontato un dramma senza precedenti insieme a sua moglie Kayla. Il secondogenito della coppia, non appena è nato, ha passato una situazione molto delicata. Vediamo i dettagli.

Beautiful è la soap opera più longeva di sempre che con i suoi 35 anni di trasmissione ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo. Tantissimi attori hanno recitato in questa soap interpretando i personaggi più disparati e mettendo in scena le storie davvero più assurde.

Alla fine della fiera è proprio per la sua eccentricità e per la stravaganza dei suoi racconti che Beautiful è ancora una carta vincente dei palinsesti televisivi italiani. La soap opera è spesso accompagnata da numerose anticipazioni circa il futuro dei suoi protagonisti che alimentano la curiosità dei fan su ciò che andranno a vedere.

Parliamo ora del dottor John “Finn” Finnegan interpretato da Tanner Novlan. L’uomo prossimamente sposerà Steffy Forrester ma verrà a conoscenza di una terribile verità ossia che sua madre biologica è nient’altro che Sheila Carter (Kimberlin Brown)

Sarà proprio la donna ad attentare alla sua vita sparandolo. I suoi amici lo crederanno morto ma in realtà giunge a salvarlo sua madre adottiva che per proteggerlo lo nasconderà in luogo sicuro. Una storia, questa, degna di essere vista in linea con l’intrattenimento tipico proposto da Beautiful.

L’attore che interpreta Finn ha passato un periodo davvero brutto che ha fatto decisamente preoccupare i fan. Adesso, l’uomo racconta sereno un passato difficile.

Il dramma di Tanner Novlan

L’attore Novlan è sposato dal 2015 con Kayla Ewell, anche lei attrice, nota per aver interpretato un ruolo in Beautiful. I due si conoscono, però, molto prima precisamente nel 2010 sul set del film Myabe e da subito scocca la scintilla. Dall’unione nascono due bimbi di cui l’ultimo poco tempo fa, nel 2022.

Dopo Poppy Mari, la piccolina venuta al mondo nel 2019, i due accolgono Jones ma la gioia per una nuova vita viene interrotta da un terribile spavento. Purtroppo, Jones è nato con ben sette settimane di anticipo a causa di un problema riscontrato dai dottori i quali hanno optato per questa soluzione drastica.

Ovviamente il neonato è dovuto andare in terapia intensiva per poter superare le prime ardue settimane di vita. Ora la situazione è cambiata e dopo tanta paura la coppia può raccontare la loro storia anche per dare forza a chi come loro è passato per questo terribile inferno.

Ecco le parole di Tanner pronunciate durante un’intervista a Dipiù tv.

“Jones è tornato a casa pochi giorni fa. È rimasto per un po’ in terapia intensiva perché è nato prematuro e ha avuto bisogno di cure e attenzioni in più ma ha dimostrato di essere forte e Kayla è rimasta sempre al suo fianco”, le parole di Tanner Novlan, che sottolinea come il grande legame con sua moglie ha permesso ad entrambi di essere forti e superare quel momento così difficile.

È stato scioccante rendersi conto che il nostro bambino sarebbe nato così presto – ha raccontato l’attore di Beautiful alla testata DiPiù TV – I medici hanno notato un problema e hanno dovuto fare un cesareo d’urgenza a Kayla. In quei momenti di paura e tensione abbiamo cercato di farci forza a vicenda”.

Adesso che il peggio è passato, la coppia può godersi al massimo l’amore dei loro figli.