Ilary Blasi, svelata un’indiscrezione bomba: un figlio segreto fuori dal matrimonio

Ora che Francesco Totti e Ilary Blasi sono ufficialmente separati continuano a spuntare nuove assurde indiscrezioni sulla loro vita di coppia e sul loro passato. Ecco cosa è venuto a galla.

Durante il clamore mediatico della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non c’è un giorno in cui giornali, media e social non parlino dell’ex coppia d’oro di Roma. Loro malgrado i due sono sempre sulla bocca di tutti a discapito, infatti, di quello che avrebbero voluto per la famiglia e per i figli.

D’altronde, però, c’era da aspettarselo. Ilary e Francesco stavano insieme da quasi vent’anni e hanno tre figli meravigliosi: Christian, Chanel e Isabel e la gente credeva che la loro unione sarebbe durata per sempre. Dopo una vita insieme Totti e Ilary si lasciano definitivamente senza neanche provare ad annientare le voci di crisi che li volevano separati da molto tempo.

Secondo alcune ricostruzioni, Francesco avrebbe trovato dei messaggi compromettenti sul cellulare di sua moglie e la sua indifferenza lo avrebbe spinto ad allontanarsi progressivamente da lei. Totti ora sembra aver trovato l’amore tra le braccia di Noemi Bocchi, la donna più chiacchierata del momento. Inconsapevole? protagonista del triangolo maledetto pare continuare la relazione con il Pupone lontano dai riflettori per proteggere le famiglie di entrambi.

La Bocchi, in realtà, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe alquanto stufa di aspettare e vorrebbe uscire allo scoperto soprattutto perché tra i due non è solo un flirt estivo ma una relazione importante e duratura. Sull’altro fronte Ilary condivide sempre di più la sua vita da single e gli scatti sexy sui suoi social probabilmente per mandare un messaggio ben chiaro: sola e felice.

Tuttavia, sebbene nessuna dichiarazione sia stata fatta oltre i comunicati separati di questo luglio, i rumors sulla relazione tra Totti e Ilary corrono a velocità della luce. Adesso è spuntata una notizia shock riguardo il loro passato risalente addirittura a prima del matrimonio. Vediamo cosa sta succedendo.

Il segreto di Francesco Totti

Voci sui diversi tradimenti da parte di Totti verso Ilary si susseguono da tempo. Infatti, non si tratta della prima volta in cui i due si trovano in questa situazione. Poco prima del matrimonio avvenuto nel 2006, ci furono alcune dichiarazioni sconvolgenti da parte di una showgirl che lasciarono tutti a bocca aperta.

Stiamo parlando di Flavia Vento all’epoca nelle fila del letale duo Lele Mora e Fabrizio Corona. Si dice che Francesco Totti abbia conosciuto, in una delle tante serate mondane romane, la bella Flavia Vento e che con lei abbia passato una notte di passione. A detta di alcuni, tra cui la Vento, la donna sarebbe rimasta incinta di un figlio generando un vero e proprio trambusto tra la coppia Blasi-Totti durante i preparativi del matrimonio.

Nonostante le difficili dichiarazioni da parte di Flavia Vento, la Blasi decise di seguire il suo futuro marito e credere alle sue parole. I due sono convolati a nozze e hanno portato avanti una bellissima storia d’amore coronata da tre figli.

A proposito delle voci di tradimento prematrimoniali, Totti, in un’intervista, aveva dichiarato:

“La verità è che ho conosciuto Flavia vento una sera in cui Ilary non c’era. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare.

La settimana successiva sono con gli amici […]. Mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata”

L’ex calciatore ha sempre negato la versione della Vento che col tempo ha poi in parte ritrattato e non ha tirato più fuori questa delicata questione. Dal 2005 è cambiato tutto. Nel frattempo, Totti e la Blasi hanno avuto una vita insieme e ora anche quella è finita per sempre.