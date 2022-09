Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sulla sua gravidanza. Parole molto chiare

La presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti è stata per molti giorni sulle prime pagine dei più noti giornali ma solo ora, finalmente, l’amata figlia di Eros e Michelle ha parlato.

Aurora infatti, attraverso una storia di Instagram, ha lanciato un messaggio misterioso, che può essere interpretato in due modi diversi. Scopriamo insieme quali.

Lo scoop del settimanale Chi ha mandato tutti in subbuglio: il giornale, infatti, ha dato la notizia della quasi certa gravidanza di Aurora Ramazzotti. I fan sono impazziti, perché nessuno di loro se lo aspettava, né tantomeno sospettava. È vero che la giovane è da molto tempo fidanzata, ma la notizia di una gravidanza è stato un fulmine a ciel sereno per tutti.

Inizialmente, lei non si è espressa a riguardo: in un rigoroso silenzio stampa sui social, non ha né confermato, né smentito. Ma finalmente, Aurora si è fatta risentire e ha parlato tramite una misteriosa storia su Instagram, con una frase che apre le porte a una duplice interpretazione.

Da una parte per molti, le parole sembrano aver confermato la gravidanza svelata dal settimanale di Alfonso Signorini. Per altri, invece, è stato un primo e cauto modo di smentirla. Ma cosa ha scritto esattamente Aurora? Scopriamo la frase che dà poche risposte, ma lascia spazio a molte domande senza (ancora) una risposta precisa.

I diversi giorni di silenzio sui social hanno fatto insospettire molte persone: Aurora, infatti, è a tutti gli effetti una influencer, ha tantissimi followers ed è molto attiva sui social media, soprattutto su Instagram Qualche giorno fa, però, ha finalmente rotto il silenzio con una frase che lascia spazio a molti modi di intenderla: “Ci vuole calma”. Ma cosa intende la giovane?

Molti pensano che sia stato un modo di confermare il rumor e di comunicare a chi la segue che, con calma, sapranno tutto. Forse, è stata anche una richiesta esplicita di aspettare i suoi tempi. Non tutti, infatti, vogliono far sapere subito della propria gravidanza, a maggiora ragione se si è seguiti da centinaia di persone.

Per altri, invece, è stato un modo di tranquillizzarsi da sola. Un modo per esortare se stessa a mantenere la calma e la buona educazione, anche di fronte a una notizia falsa, come potrebbe essere questa.

Certo è che la tensione e la curiosità restano alte e tutti i fan sono in attesa di sapere se la giovane aspetta davvero un bambino. Aurora, da parte sua, non è mai stata una ragazza timida sui social, quindi siamo certi che a breve ci farà sapere qual è la verità dei fatti.