Paola Barale senza freni, il triangolo con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo | Dichiarazione inaspettata

Dopo anni di mistero, Paola Barale ammette tutto quello che c’è da sapere sul rapporto tra lei, Maria De Filippi e Costanzo. I fan rimangono a bocca aperta, ma in molti dicono che se lo aspettavano. Certo è che, Paola Barale ha scosso l’Italia con le sue parole.

Del presunto triangolo tra Paola Barale, Maurizio Costanzo e la De Filippi se ne parla da sempre, ma i tre non si sono mai espressi. Ora Paola ha detto la sua e non si può più tornare indietro. Le sue parole sono state decise, ma lasciano ancora un’ombra da interpretare. E tra chi si chiede se ci sia dell’altro dietro e chi ci crede fermamente non c’è dubbio: Paola Barale dopo anni ha trovato il coraggio di parlare e di chiarire le cose.

Paola Barale nasce Fossano (Cuneo) il giorno 28 aprile 1967. La sua carriera televisiva inizia nelle vesti di “littorina” del programma Odiens di Antonio Ricci. La sua bellezza e sensualità fanno centro al cuore delle telecamere fin dal primo momento, tantoché per molti anni è stata definita la sosia di Madonna.

Lavora come valletta in molte trasmissioni note di Mike Buongiorno come per esmepio “La ruota della fortuna” (dal 1989 al 1995), “Tutti per uno” (1992-1993), “Festival Italiano” (1993), “La ruota d’oro” (1994-1995). Così tra conduzioni come “Grandi magazzini” e film, prende il via la sua carriera televisiva.

Ma torniamo a parlare di relazioni: nel 1998 sposa Gianni Sperti. In molti avevano dubbi sulla loro relazione e li nutrono ancora, ad anni dalla separazione dei due.

E a proposito di dubbi, in molti pensano che ci sia stato un flirt, o meglio un triangolo amoroso tra lei, la De Filippi e Maurizio Costanzo.

Un dubbio che negli anni non è mai stato chiarito. Ma Paola, finalmente, ha parlato, chiarendo di gran lunga le cose.

La soubrette ha stupito il pubblico ammettendo che in realtà lei non conosce così bene la coppia, se non a livello lavorativo. Non parla di sentimenti, quindi, né tantomeno di relazioni extraconiugali.

A proposito del rumor, ha un’idea di chi l’abbia messo in giro e negli anni alimentato. Nonostante questo, non fa nomi e decide di non fare nemmeno un minimo riferimento.

Inoltre, ha sottolineato che non vuole parlare perché la vicenda non riguarda solo lei ma ben tre persone, più colui o colei che avrebbe messo in giro la voce. Molto rispettosamente, quindi, Paola Barale fa sapere ai suoi fan che il triangolo amoroso di cui tanto si è parlato negli anni, in realtà, non è mai accaduto.