Test psicologico: la prima cosa che vedi svela le tue debolezze in una relazione. Scopri cosa nascondi

Fai questo test psicologico e scopri quali sono le tue più grandi debolezze nelle relazioni. Cosa vedi per primo? Non barare!

Che cosa ti rende debole nelle relazioni? Quali sono i tuoi limiti più grandi quando ti approcci con gli altri? Con questo test psicologico scoprirai quali sono le tue vulnerabilità. Chiudi gli occhi, poi riaprili e osserva l’immagine qui sotto. La prima cosa che noti ti indicherà di cosa hai paura, quali sono i tuoi difetti in amore e in amicizia e come poterli superare.

Hai osservato la figura? Che cosa hai visto per prima cosa? È il momento di scoprire che cosa la tua osservazione dice di te e del rapporto che hai con le altre persone. Non farti spaventare dalle risposte: conoscersi è il primo passo per migliorarsi.

Test Psicologico: i risultati. Cos’hai visto per primo?

La madre col bambino: se per primi hai visto i volti della madre con il bambino, significa che per te la famiglia è la cosa più importante. Sei una persona molto dedita anche alle amicizie, dolce e comprensiva, ma gli affetti del nucleo famigliare vengono prima del resto per te. Questo, però, non deve frenarti dal costruire nuove relazioni e ascoltare cosa chiede il tuo cuore: a volte prova a mettere te stesso davanti agli altri.

Il volto nell’albero: se hai visto per primo il viso nascosto nell’albero, allora vuol dire che sei una persona molto timida e che vive le relazioni sociali “da lontano”. Per te non è facile confidarti con qualcuno e raramente fai trasparire le tue emozioni. Se da una parte questo è un modo per proteggerti da brutti incontri, dall’altra rischi di perderti relazioni molto importanti. Cerca di aprirti un po’ di più, sempre rispettando i tuoi limiti: potresti scoprire persone sulla tua stessa lunghezza d’onda.

La donna che raccoglie i frutti: se la prima cosa che ti è saltata all’occhio è stata la donna che raccoglie i frutti dall’albero, significa che sei una persona ambiziosa, soprattutto nel lavoro, e anche determinata e decisa. Difficilmente ti lasci buttare giù dalle avversità, e poni la tua carriera prima del resto. Questo, però, alla lunga potrebbe rovinare i tuoi rapporti con gli altri: cerca di dedicare del tempo a coltivare amore e amicizie, per non rischiare di rimanere in solitudine.

Gli uccelli: se per primi hai visto gli uccelli, vuol dire che sei una persona con la testa tra le nuvole, sognatrice e piena di fantasia. Qualsiasi stimolo per te si trasforma in immaginazione, e sei in grado di far sentire speciale chi ti sta accanto. Attenzione, però: ogni tanto dovresti tornare sul pianeta Terra per riprendere contatto con la realtà e cogliere pro e contro di una relazione.

Il volto sorridente: se per primo hai visto il volto sorridente nel lago, significa che sei una persona che non demorde e guarda sempre al futuro. Nonostante gli impegni e gli affanni della vita, cerchi sempre di tenere tutto sotto controllo e organizzare le tue giornate. Fai attenzione a non pianificare anche le tue relazioni: l’amore, in particolare, vive di spontaneità, e organizzarlo significherebbe tenerlo prigioniero.

Soddisfatto della risposta? Condividila coi tuoi amici e prova un altro test per scoprire di più sul tuo carattere.