Giovanni Allevi, “Non posso suonare” l’annuncio è drammatico. La malattia devastante

Giovanni Allevi ha condiviso alcune novità sulla malattia che l’ha colpito: i fan si sono stretti attorno al compositore

Giovanni Allevi fa preoccupare di nuovo i fan: dopo l’annuncio della terribile malattia che l’ha colpito, il compositore ha condiviso con i suoi follower un aggiornamento sul suo stato di salute e ha raccontato quanto sia difficile il periodo che sta affrontando.

Nato ad Ascoli Piceno nel 1969, Allevi si è diplomato in pianoforte al Conservatorio F. Morlacchi di Perugia, nel 1990. Nel 2001 ha conseguito il diploma in composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. È anche laureato in Filosofia presso l’Università degli studi di Macerata.

Nel 1996 ha musicato la tragedia Le troiane di Euripide: lo spettacolo si tenne al Festival Internazionale del Dramma Antico di Siracusa. Allevi, per le sue musiche, vinse il premio speciale per le Migliori musiche di scena. Il successo di pubblico è cominciato ad arrivare dopo la collaborazione con Jovanotti: con la sua etichetta Soleluna ha pubblicato il suo primo album, 13 Dita, che gli regalerà un enorme successo di critica.

Da quel momento sono iniziate le collaborazioni con altri grandi artisti italiani: ha seguito Luciano Ligabue in diverse date del suo tour acustico; ha accompagnato Simone Cristicchi, nel 2007, nel brano Lettera da Volterra; Back to life, suo brano originale, venne scelto come colonna sonora dello spot della Fiat; nel 2009 ha partecipato al disco Q.P.G.A. di Claudio Baglioni; il 13 febbraio 2015 è stato ospita al Festival di Sanremo, dove si è esibito con Loving You.

Il 21 dicembre 2008 ha invece tenuto il concerto di Natale al Senato, dirigendo l’orchestra sinfonica de “I virtuosi italiani”. Allevi ha eseguito sia composizioni proprie, sia musiche di Puccini. Il compositore, seppur molto amato da una grossa fetta di pubblico, è stato più volte criticato da esponenti della musica classica, che lo hanno accusato di non essere un vero innovatore come lui invece si proclama.

Giovanni Allevi, la terribile notizia

Giovanni Allevi non è nuovo a problemi di salute: è infatti autistico ad alta funzionalità e ha sofferto di attacchi di panico. Oggi a scuotere la sua vita c’è un’altra, terribile malattia, che lo ha costretto a mettere in pausa la musica.

Il 18 giugno scorso ha infatti annunciato di essere affetto da mieloma multiplo. “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto” ha scritto su Instagram.

Un messaggio straziante, al quale si aggiunge un ulteriore notizia: Allevi dovrà smettere di suonare per un po’.

“Queste mani tremano per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare” ha spiegato. “Ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare“. Non possiamo che fargli i migliori auguri per il percorso di guarigione.