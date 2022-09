Il dramma di Jo Squillo, un grandissimo dolore che le ha cambiato la vita

Jo Squillo ha raccontato un dramma che ha vissuto nella sua vita e di cui nessuno era a conoscenza. La confessione in una commovente intervista.

Se diciamo anni Ottanta in Italia, tra le prime icone che ci vengono in mente di quel coloratissimo decennio c’è sicuramente Jo Squillo, cantante, attrice, presentatrice e produttrice, Jo Squillo è stata una delle personalità femminili più forti dello spettacolo. Jo Squillo è stata anche un’attivista e a militato nel femminismo dei suoi tempi sostenendo cause importanti e rappresentando la volontà di milioni di donne.

Quando il movimento Punk iniziava a far capolino nel nostro Paese, Jo Squillo è stata una delle prime cantanti ad esprimersi seguendo questo orientamento culturale. Dal genere Punk Rock, Jo Squillo è poi passata alla Dance pop quando uscirono alcune delle sue canzoni più famose come:

Siamo donne, Me gusta il movimento, Balla italiano e molte altre ancora. Tutte queste canzoni sono state dei cult degli anni Ottanta cantate da tutti gli italiani anche negli anni a seguire.

Qual è il dramma che ha segnato la vita di Jo Squillo?

Jo squillo si è sempre impegnata socialmente in molte cause importanti ma chi si è impegnato per la sua causa? Pur essendo così forte e impegnata Jo Squillo ha dovuto affrontare nella sua vita situazioni in cui ha dovuto cavarsela da sola, è un essere umano come tutti, ma cosa le è capitato?

Jo Squillo ha perso i suoi genitori, morti in poco tempo di distanza l’uno dall’altra. La perdita dei suoi è stata come la perdita della bussola, senza orientamento, un enorme dolore che ha dovuto affrontare due volte perché li ha perduti in poco tempo. Questo il ricordo di quella drammatica esperienza:

“E’ un dolore enorme, è irrazionale tutto quel dolore che quando c’è una malattia degenerativa che fai fatica a capire. I vecchi non si meritano questo, si meritano dignità, rispetto, cura, gioia e accompagnamento. Ho salutato i miei genitori a distanza di un mese dopo 60 anni di matrimonio; mio madre mi ha lasciato dopo un mese dalla morte della mamma. Faccio ancora fatica, c’è ancora un po’ di rabbia per come si lasciano e se ne vanno, senza dignità, rispetto e cure adeguate pur se negli ospedali fanno cure straordinarie”.

La cantante si è aperta su questa grande perdita che le ha lasciato un grande vuoto nel cuore e di cui non aveva mai parlato pubblicamente. Nel suo racconto si sono riviste molte persone che hanno perso i genitori, in maniera simile ma non solo.

Perdere una persona cara è un dolore senza fine e quando si perdono in genitori si dice che si passi alla vita adulta, ma in realtà non si smette mai di essere figli e questa è una verità che nessuno racconta e che si evince dalle parole di Jo Squillo.