Silvia Toffanin, “Si chiama Pier Silvia”, la confessione inaspettata. “La verità è che…”, svelato il segreto di famiglia

Silvia Toffanin svela un segreto inaspettato della sua vita privata, che coinvolge anche sua figlia e il compagno

Silvia Toffanin di nuovo al centro del gossip: la sua recente e inaspettata rivelazione ha posto la sua famiglia sotto un’altra luce. La notizia coinvolge sua figlia Sofia Valentina e il compagno, Pier Silvio Berlusconi.

La conduttrice di Verissimo è tra le più apprezzate di Mediaset e in generale della tv italiana. La sua capacità di condurre interviste e porre gli ospiti a proprio agio è ciò che la contraddistingue da molti altri colleghi e colleghe, e che la rende amabile agli occhi del pubblico.

Pur avendo iniziato la sua carriera come modella, la donna ha poi trovato la sua strada in televisione, prima conducendo una rubrica di moda e cultura all’interno di Verissimo, allora condotto da Paola Perego, e poi prendendo il timone della trasmissione dal 2006.

Oggi è fidanzata con l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. I due hanno due figli: Lorenzo Mattia, di 12 anni, e Sofia Valentina, di 7. Di recente i due sono finiti nelle grinfie del gossip che li voleva in crisi e pronti a lasciarsi, ma la coppia ha già smentito le notizie. I due stanno insieme dal 2006. La coppia ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla loro vita privata, pur essendo due personaggi pubblici di spicco.

Nel frattempo il pubblico attende con fermento le nuove puntate del programma della Toffanin. Sappiamo già che ci saranno due puntate a settimana, il sabato e la domenica. La trasmissione ricomincerà il prossimo 16 settembre e proseguirà fino all’estate.

Già in programma le nuove interviste: ci saranno Ornella Vanoni, Patty Pravo, Luisa Ranieri, Pierfrancesco Favino, Gerry Scotti, Ilary Blasi (se sceglierà di andare dopo il divorzio) e Michelle Hunziker.

Silvia Toffanin, la rivelazione che spiazza

La conduttrice, di recente, ha svelato un particolare sulla sua famiglia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Un racconto che ha per protagonista sua figlia Sofia Valentina. Silvia e Pier Silvio non nascondono il desiderio di poter allargare la famiglia, ma al momento non è in programma.

Ma c’è un racconto che ha saputo strappare un sorriso e che riguarda la secondogenita: da piccola Sofia Valentina era convinta che sua madre si chiamasse “Pier Silvia”, come suo padre. Un piccolo “segreto” che ha fatto sorridere i fan della conduttrice, che di rado si sbottona sulla sua vita privata e su aneddoti di questo genere.

Silvia Toffanin ha anche speso qualche parola riguardo la sua relazione con Pier Silvio: “Di me dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciata Pier Silvio, che sto organizzando il matrimonio, che piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no: se ne leggono di tante. La verità è che noi siamo felici così“.