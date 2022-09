Ilary Blasi, la foto del bacio ad un uomo in spiaggia: non si nasconde più

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati, ormai è un dato di fatto. La bella conduttrice e showgirl, però, si è dimostrata forte e determinata: senza piangere sul latte versato, fin da subito si è mostrata pronta a riprendere la sua vita in mano. A testimoniarlo uno scatto particolare, in cui Ilary bacia a distanza un uomo. Ma di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Bella, determinata ed estremamente forte: nonostante il presunto tradimento di Totti, Ilary Blasi non si è lasciata scalfire dalla tristezza e ha continuato la sua vita. Una vita nuova, in giro per il mondo con i propri figli e, forse, anche un altro uomo.

Se dieci anni fa avessero dato la notizia della rottura di Totti e Ilary, nessuno ci avrebbe creduto. Ormai, però, è constatato che la storia tra i due sia finita. Il motivo non è ancora stato confermato dalla coppia, ma tutte le piste sembrano condurre a un solo nome: Noemi Bocchi, la presunta amante del calciatore.

Che sia vero o no, certo è che i due non hanno aspettato a rifarsi una vita. E anche se Ilary dovesse essere davvero la parte lesa, ha trovato dentro di sé la forza di continuare a godersi la vita, sempre con il sorriso sulle labbra, insieme ai suoi figli e i suoi amici.

Pochi giorni fa è stata avvistata baciare un uomo su una spiaggia. Ma di chi si tratta e cosa rappresenta per lei? Forse, è l’inizio di un nuovo amore?

Ilary è sempre stata estremamente riservata e, anche in questa occasione, ha comunicato poco di sé, della propria sofferenza e rinascita. La conduttrice manda qualche messaggio tramite foto sui social, in particolare su Instagram, dove ha raccontato la sua vacanza in Africa. Questa volta però, il messaggio è stato chiaro: è spuntata una foto che ritrae Ilary mentre manda un bacio ad un uomo, che non è il suo ex marito Francesco Totti.

Lo scatto mostra la showgirl in vacanza in un posto da sogno, in compagnia della famiglia e di un misterioso uomo di mezza età. È chiaro che tra i due ci sia un rapporto di complicità. Ma di chi si tratta?

Molti hanno pensato a un nuovo amore, una nuova fiamma dopo Totti. Invece, l’uomo in questione è Stefano Serafini: un caro amico di Ilary, che le sta vicino in un momento così difficile. I due, infatti, hanno trascorso una splendida vacanza con amici, senza temere di mostrare il loro rapporto ai propri fan sui social.