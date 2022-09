Non solo Ilary Blasi e Totti, le separazioni delle celebrità che ci hanno sconvolto quest’anno

Il 2022 è stato un anno pieno di batticuore per alcune delle nostre celebrità preferite. Analizziamo nove coppie di celebrità che si sono recentemente separate.

Anche se siamo solo a metà dell’anno, il 2022 ha già visto una buona dose di coppie Hollywoodiane che si sono lasciate. Sebbene possa sembrare che alcune coppie siano semplicemente destinate a stare insieme, a volte le cose non funzionano come previsto. Ne abbiamo avuto anche un bell’esempio in Italia, con la fine delle relazioni di Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi e quella di Francesco Totti con Ilary Blasi, ma cosa sta succedendo oltreoceano?

Ecco nove coppie davvero celebri a livello internazionale che si sono recentemente separate.

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone

Il 30 agosto è stato reso noto che Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono separati. La loro relazione, iniziata nel gennaio 2018, si è conclusa appena due mesi dopo il 25° compleanno della Morrone, alimentando la tesi che l’attore non abbia mai frequentato una persona di età superiore ai 25 anni.

Liam Hemsworth e Gabriella Brooks

Notizie recenti sostengono che l’attore di Hunger Games e la modella Gabriella Brooks non stiano più insieme. Una fonte ha dichiarato che Hemsworth, precedentemente sposato con Miley Cyrus, “non voleva essere vincolato e il lavoro è ripreso da quando è finita la pandemia”. I due sono stati insieme per quasi tre anni.

Florence Pugh e Zach Braff

Dopo mesi di speculazioni, Florence Pugh ha finalmente confermato la sua separazione dall’attore Zach Braff nella sua storia di copertina di Harper’s Bazaar. La coppia è stata insieme per tre anni e ha deciso di rompere all’inizio dell’anno.

Kim Kardashian e Pete Davidson

La star dei reality e il comico hanno preso strade diverse dopo nove mesi insieme. Nonostante la separazione, una fonte ha dichiarato che Kim Kardashian e Pete Davidson si amano e si rispettano molto. La coppia è stata vista insieme per la prima volta nell’ottobre del 2021 dopo che Kim Kardashian ha partecipato come ospite al Saturday Night Live.

In una scenetta memorabile, i due, vestiti da Jasmine e Aladdin, si sono scambiati un bacio. Qualche settimana dopo, sono stati avvistati mentre si tenevano per mano. Il resto è storia.

Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard

Le voci secondo cui la top model si sarebbe separata dal marito da quattro anni sono iniziate a circolare dopo che è stata vista senza la fede nuziale. Anche le accuse di tradimento che coinvolgevano il marito hanno iniziato a circolare.

Una fonte ha poi confermato che le strade dei due si sono effettivamente separate. “Si sono lasciati di recente. È stata una decisione di Em. Lei sta bene. È forte e concentrata su suo figlio. Ama essere una mamma”. I due condividono un figlio di un anno, Sylvester Apollo Bear.

Kendall Jenner e Devin Booker

Sembra che questi due abbiano ritrovato la strada per tornare insieme, nonostante le voci secondo cui la modella e il giocatore dell’NBA si sarebbero lasciati all’inizio del mese. Secondo una fonte vicina ai due “hanno risolto i loro problemi e hanno deciso di andare avanti e stare insieme”.

Alcuni fan, però, avevamo previsto questa riconciliazione, non molto tempo dopo la rottura, su Page Six sono iniziate a circolare foto della coppia, che aveva iniziato a frequentarsi nel 2020. Nelle foto, i due sono apparsi particolarmente felici e sorridenti insieme.

Michael B. Jordan e Lori Harvey

A giugno, una fonte ha dichiarato che i due si erano lasciati dopo essersi frequentati per più di un anno e ha dichiarato: “Michael e Lori hanno entrambi il cuore spezzato” e “si amano ancora”. Sebbene l’attore e la modella abbiano abbiano avuto una relazione in passato rivelata da alcune immagini apparse sui social, a oggi non ci sono più foto dei due insieme su nessuno dei due feed.

Shailene Woodley e Aaron Rodgers

L’atleta della NFL ha annunciato il suo fidanzamento nel 2021 durante il discorso di accettazione del premio NFL MVP, sorprendendo i fan di tutto il mondo. Anche se non ha nominato l’attrice di Big Little Lies, i fan hanno iniziato a ipotizzare che i due, che all’epoca si stavano frequentando, avessero fatto un passo avanti nella loro relazione.

Poco più di un anno dopo, però, dopo essersi già lasciati in passato, alcune fonti hanno dichiarato che le strade dei due si sono ufficialmente separate.

Lisa Bonet e Jason Momoa

Dopo 16 anni insieme, a gennaio la coppia ha annunciato il divorzio. Una dichiarazione congiunta su Instagram recitava: “Abbiamo tutti sentito la stretta e i cambiamenti di questi tempi… Una rivoluzione è in atto e la nostra famiglia non fa eccezione… Condividiamo la notizia di famiglia che ci stiamo separando”. Il post continuava e alla fine era firmato “J & L”.

Olivia Rodrigo e Adam Faze

Page Six ha riportato che l’artista e il produttore, vincitori di un Grammy, hanno iniziato a frequentarsi nel luglio del 2021. Ma anche se i fan hanno avuto modo di vedere alcune foto insieme, all’inizio del 2022 i due non si sono più frequentati.