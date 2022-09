LDA: l’annuncio allarma i fan. Non ne può più

LDA, figlio di Gigi D’Alessio si abbandona ad un duro sfogo social. I fan sono spiazzati, ecco cosa sta succedendo.

Il giovane cantante LDA ha partecipato all’ultima edizione del famosissimo Talent Show targato Mediaset, Amici di Maria De Filippi che da oltre vent’anni sforna gli artisti più in voga del momento.

LDA, nonostante non abbia vinto il programma, è riuscito ad entrare nel cuore degli spettatori con le sue canzoni, brani che hanno fatto emozionare e divertire il pubblico del programma. LDA è anche il terzogenito di Gigi D’Alessio e della sua ex moglie Carmela Barbato dalla quale si è separato nel 2006 dopo aver reso nota la relazione con la cantante Anna Tatangelo.

LDA ha partecipato ad Amici cercando di evitare l’etichetta di “raccomandato” e di fatti, è riuscito ad imporsi tra i cantanti come uno dei più apprezzati e talentuosi. Il giovane artista ha avuto un grande successo grazie a hit che continuano a superare ogni record, tra cui il brano più conosciuto: “Quello che fa male” attraverso il quale è riuscito ad ottenere il disco d’oro e successivamente quello di platino.

Con grande gioia, tra l’altro, di suo padre Gigi che lo supporta sempre cercando di rimanere dietro le quinte per far sì che le malelingue non lo considerino un privilegiato. LDA, infatti, ha fatto un percorso ad Amici molto lineare e in ascesa impegnandosi e concentrandosi sulla sua arte per cercare di essere sempre al meglio.

Il legame familiare e soprattutto artistico tra padre e figlio non può essere cancellato e Gigi D’Alessio ha voluto LDA sul palco di piazza Plebiscito a Napoli nella serata dedicata ai suoi trent’anni di carriera.

Luca alias LDA non poteva mancare ad un evento così importante anche perché è stato trasmesso sulla rete ammiraglia, Rai 1, e questa è stata sicuramente un’occasione imperdibile. Alla serata hanno partecipato in tantissimi per celebrare una carriera, quella di Gigi, ricca di successi e soddisfazioni.

La quiete, però, è stata recentemente interrotta da un intervento di LDA cha ha utilizzato i suoi social per dire qualcosa di molto forte. LDA si è lasciato andare ad un lungo sfogo che sorprende tutti, fan compresi. Ecco cosa ha detto.

Lo sfogo di LDA

Il cantante ha raggiunto una notevole fama che, per certo, lo aiuterà a diventare sempre più apprezzato nel mondo della musica. Purtroppo, però con la celebrità c’è sempre un prezzo da pagare. I fan, spesso, accecati dalla voglia di vedere il loro idolo non riescono a rispettare la sua privacy e oltrepassano i limiti.

È ciò che pare stia succedendo a LDA e alla sua famiglia ed è per questo che il ragazzo ha voluto mandare un messaggio schietto che ha lasciato a bocca aperta molti suoi seguaci.

Ecco cosa ha scritto: “Sta capitando troppe volte. Come sapete io sono sempre disponibile con tutti, non ho mai detto di no a nessuno, anzi mi fa molto piacere stare con voi. Però dovete capire che ci sono delle cose che non sono giuste. Tipo, andare a bussare sotto casa è sbagliato, più che altro mia mamma si spaventa e non è giusto che quella povera donna si deve spaventare. Come non è giusto ricevere chiamate sul telefono in continuazione”.

È una testimonianza importante perché mette in evidenza l’invadenza dei suoi fan e come questo atteggiamento abbia influenzato la sua quotidianità. L’altro lato della medaglia della celebrità è affrontare queste situazioni spiacevoli a cui LDA vuole mettere un freno.

L’artista continua: “Ci sono dei momenti dove è importante rispettare la privacy della persona. […] E comunque io ho fatto queste storie non perché è successo una volta, ma perché è successo troppe, troppe, troppe, troppe volte. Confido in voi e nel vostro buon senso. Spero si possa risolvere questa cosa, era giusto dirlo”.

Si spera che dopo queste dure parole il messaggio sia arrivato ben chiaro e che lui e la sua famiglia possano essere lasciati in pace durante le giornate normali.