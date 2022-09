Michelle Hunziker, il gesto spiazzante per riprendersi Tomaso

Il gesto di Michelle Hunziker non è passato inosservato: sta provando a riconquistare Trussardi? Ecco cos’ha fatto.

Michelle Hunziker di nuovo sui titoli della cronaca rosa: la showgirl starebbe cercando di riconquistare Tommaso Trussardi, l’imprenditore con cui è stata sposata fino a poco tempo fa. In molti hanno notato un suo gesto inequivocabile che fa pensare a un tentativo di rappacificazione.

La storia tra Hunziker e Angiolini è purtroppo terminata: sembrava potesse durare di più, invece è terminata in questi giorni, come una cotta estiva. A nulla sono servite le parole degli amici più stretti dell’uomo, che hanno affermato che tra i due non c’era alcuna crisi: alla fine la verità è venuta a galla.

La coppia ha vissuto mesi di passione dopo il divorzio tra Michelle e Tommaso; passione che, alla fine, si è estinta. I due non hanno rilasciato alcuna dichiarazione sulla rottura, anche perché non avevano mai confermato in primis la frequentazione, anche se erano stati beccati più volte in atteggiamenti affettuosi.

Sembrava addirittura che il chirurgo si preparasse ad aprire uno studio a Milano per stare vicino alla showgirl, ma a questo punto, probabilmente, si tratta solo di lavoro.

E così Michelle Hunziker vuole riprovarci con Tommaso Trussardi, a quanto sembra. La foto che ha condiviso sui social ha scatenato un’ondata di commenti e gossip. La showgirl e l’imprenditore sono stati sposati per ben 8 anni, dal 2014, anche se erano fidanzati già dal 2012. La coppia ha avuto due figlie, Sole e Celeste.

Ma quali sono stati i motivi della rottura? Sembrerebbe che l’imprenditore non abbia visto di buon occhio l’amicizia tra Eros Ramazzotti e sua moglie. Trussardi non ha mai avuto troppa simpatia per il cantante, e forse un gesto in più da parte di uno dei due lo ha infastidito troppo.

Michelle Hunziker, un gesto incredibile per Trussardi

Proprio ora che Aurora, figlia di Michelle ed Eros, sta per avere un figlio, la showgirl avrebbe deciso di riavvicinarsi all’imprenditore. Se davvero alla base della separazione c’è stata un’incomprensione del genere, forse non tutto è perduto.

La foto condivisa dalla showgirl la ritrae mentre accarezza un cavallo in una scuderia. Ma c’è un particolare che ha catturato l’attenzione dei suoi follower: al dito anulare della mano sinistra la donna sta indossando una fede. Dalla foto non si riconosce troppo bene, ma sembrerebbe proprio quella che le aveva regalato l’imprenditore.

Un gesto davvero inequivocabile che confermerebbe il loro riavvicinamento. È stato il settimanale Chi, qualche giorno prima della scoperta, a rendere noto il gossip secondo il quale la showgirl starebbe tentando il tutto per tutto. Trussardi, però, al momento non sembra intenzionato a tornare con lei. Che sia da rivedere l’approccio?