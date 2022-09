Natalia Titova: “Ho capito che era il momento…”. Il suo addio per sempre

Natalia Titova è una delle ballerine più conosciute del grande schermo grazie a programmi come “Ballando con le stelle”. Il suo addio doloroso apre ad una serie di riflessioni. Vediamo le motivazioni legate a questa scelta estrema.

Grazia e forza, competenza e abilità fisica, concentrazione e ritmo: questi i tanti ingredienti da dosare nel campo della danza, un’arte che è anche allo stesso tempo un modo d’essere. Lo sa molto bene Natalia Titova, bellissima e talentuosa ballerina e insegnante che ha elevato e portato in alto il ballo, attraverso l’esperienza, una conoscenza formidabile e tanto impegno.

Nata nel 1973 a Mosca, Natalia Titova inizia a ballare a soli 3 anni. Nel 1998 arriva in Italia e, al contempo, si fa conoscere sulla scena internazionale partecipando ad una serie di importanti gare di ballo come lo “UK Rising Star Prof”, arrivando al primo posto, il “Blackpool Rising Star Prof”, l’”Assen Open Prof” e il “World Masters” di Innsbruck.

In Italia la sua fama si espande grazie alla sua partecipazione come maestra, dal lontano 2005, al programma “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Grande preparazione, la capacità di trasmettere quella passione necessaria per muovere i primi passi, fanno della maestra Natalia Titova una professionista apprezzata e amata dal pubblico. Nel 2009, infatti, arriva la prima grande vittoria del programma in coppia con Emanuele Filiberto.

Grazie a queste esperienze, la Titova riesce a costruirsi un percorso solido e forte, non solo nel ballo ma anche nella vita privata. Dopo la relazione con Simone di Pasquale, collega ballerino, Natalia si lega al nuotatore Massimiliano Rosolino, conosciuto a Ballando con le stelle. Dalla loro unione sono nate due figlie.

La notizia del suo addio è ancora più sconvolgente alla luce di questi suoi successi e del percorso costruito fino ad oggi.

“Non mi sentivo più bene come donna”: le dichiarazioni di Natalia Titova

Natalia Titova ha lasciato Ballando con le stelle nel 2014, per approdare l’anno successivo ad Amici di Maria De Filippi, come nuova insegnante di ballo.

È la stessa Natalia a spiegare questa scelta, considerata da molti come un tradimento, e a motivare la proposta di Mediaset che:” È arrivata al momento giusto perché fino a tre o quattro anni fa mi sentivo molto più ballerina che maestra.

Da due anni invece ballo sempre meno e lavoro nella mia scuola di danza come coreografa e insegnante. In quelle settimane ho capito che era il momento di appendere le scarpe al chiodo. Non è solo una questione di età, non mi sentivo più bene come donna. Non ero più a mio agio con le scollature e le gonne con lo spacco”.

Come avrà reagito Milly Carlucci alla decisione di una delle maestre più preparate e in gamba del suo programma?

Natalia Titova precisa: “Lei fin dall’inizio è sempre stata molto materna con me e quando le ho spiegato della possibilità offerta da Amici, ha capito le mie ragioni. Non potevo più fare finta di essere una ragazzina “.

Una scelta, quindi, ben capita e compresa che non ha spezzato il legame umano e professionale tra le due donne.