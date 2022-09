Il video scioccante e la disperazione di Lady Diana. Nuove verità sulla principessa

Lady Diana è stata molto per tanti, non solo la principessa e la moglie tradita dal marito, il principe Carlo.

Una donna, una madre, una compagna, una persona fra le persone capace di commuoversi e di spendere tutta se stessa per questioni che vanno al di là degli impegni di corte. Il video che sta girando sul web conferma questo lato prezioso, umanamente bello della principessa più amata dal popolo inglese e non solo.

Da qualche giorno è ricorso il venticinquesimo anniversario della tragica scomparsa di Lady Diana, avvenuta la notte del 31 agosto 1997. Una data che ha segnato uno spartiacque, una divisione profonda e una ferita che ancora oggi si fa sentire.

Conosciuta come la principessa del popolo, Lady Diana si è sempre dimostrata attiva e impegnata sul fronte sociale, accanto agli ultimi, ai più sofferenti.

Moglie di Carlo, tradita poi dallo stesso principe con Camilla Parker Bowles, Lady Diana Spencer non è mai mancata agli impegni e alle manifestazioni pubbliche dimostrando sempre un atteggiamento di vicinanza e di comprensione al suo popolo.

Affetto e tanta decisione hanno contraddistinto il suo modo di “essere” donna e principessa allo stesso tempo, superando le convenzioni e le apparenze tipiche del suo ruolo reale, scatenando critiche e taciti disaccordi.

Mamma di Harry e William, Lady Diana ha avuto a cuore la difesa e la tutela di ogni bambino, soprattutto di coloro in condizioni di estrema povertà, vittime di guerra, profughi, malati.

Tra le sue tante visite, spesso viene ricordato il suo passaggio all’ospedale pediatrico di New York dove fece visita ad alcuni bambini presenti e ricoverati nel reparto dei malati di AIDS. Il momento ripreso è toccante e significativo ancora oggi, carico di emozione e di valore.

Questo è uno dei tanti casi in cui Diana, con cuore e con sincerità, si avvicinava ai più sofferenti, ne capiva il dolore, la solitudine e l’abbandono. I suoi semplici gesti, le sue parole racchiudono la sua grande generosità e la volontà di farsi prossima, vicina all’altro, chiunque fosse.

Il video e le lacrime di Lady Diana

Tra le varie iniziative spese per commemorare l’anniversario della sua scomparsa, è stato scoperto un video toccante, che fa riflettere. Lady Diana va incontro ad un bambino malato, lo prende in braccio come per proteggerlo, per tenerselo più vicino. Durante questo momento delicato, la principessa piange e si lascia coinvolgere da questa situazione.

Un dolore condiviso, un dolore compreso e raccolto: tutto in un solo momento di vicinanza ed estremo amore. Quell’amore che ha da sempre riempito il cuore dei sudditi, che ancora oggi piangono e rimpiangono la loro principessa, simbolo di impegno, coraggio, dolcezza, forza e di una gentilezza indimenticabile.