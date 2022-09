Vi ricordate di Alice de I Cesaroni, l’amata serie Tv? Ecco che fine ha fatto

Com’è diventata Micol Olivieri? Alice di I Cesaroni? Ecco come svolge la sua vita e cosa ha fatto in tutti questi anni.

Era il 2006 quando su Canale 5 approdò una serie televisiva che avrebbe risollevato le sorti della serialità di Canale 5 fino al 2014, anno in cui è andata in onda l’ultima stagione. La sinossi narrava la storia di una famiglia allargata composta da mamma Lucia, interpretata da Elena Sofia Ricci, le sue figlie di primo letto Eva e Alice e il compagno di Lucia Giulio Cesaroni con i figli Marco, Mimmo e Rudi.

La serie raccontava appunto di una tipica famiglia allargata alle prese con i tentativi dei genitori di creare un nucleo famigliare unito da due precedenti matrimoni. Il modello era un po’ quello del film Appuntamento sotto il letto.

La serie fu un grande successo e tutti amarono quella famiglia e i suoi personaggi, tra di loro in particolare ricordiamo Alice, la sorella minore di Eva, interpretata da Micol Olivieri, ma che fine ha fatto oggi? Fa ancora l’attrice? Ecco cosa le è successo nella vita.

Micol Olivieri oggi

Nella serie anche a Alice, come a sua sorella Eva ne capitano di tutti i colori sul piano sentimentale, perfino l’innamoramento verso Rudi, il fratello acquisito. Ma invece nella vita privata cosa le è capitato?

Oggi Micol è una donna e non la si vede in televisione da allora, segno che probabilmente deve aver lasciato quasi subito la carriera televisiva. Micol ha 29 anni ed è, pensate, un’influencer e imprenditrice di un suo brand di cosmetici: SOS Beauty. Un lavoro completamente diverso, quindi che la porta sicuramente ad essere più esposta rispetto a quando faceva l’attrice dal momento che, come potrete immaginare, le influencer raccontano la propria vita h24 ai followers che così finiscono per sapere tutto di loro. E, quindi, cosa sappiamo di Micol?

Nel 2014, Micol ha sposato Christian Massella, calciatore con cui ha avuto due figli. Del gruppo di lavoro de I Cesaroni, Micol è rimasta in ottimi rapporti con Giulia Luzi, che nella serie interpretava Jolanda, la migliore amica di Alice. Con Niccolò Centioni invece pare non ci siano stati buoni rapporti poiché tra i due vi sono stati diversi scontri durante la partecipazione a Pechino Express dove viaggiavano in coppia.

Oggi sembra che Micol si interessi solo del proprio lavoro di influencer e imprenditrice, oltre che della sua bellissima famiglia. I giorni in televisione sono ormai lontani e a guardare quel visetto rotondo e angelico di allora, messo a confronto con il suo viso attuale ci si rende conto che è passato davvero tanto tempo.

Micol è sempre bellissima ma oggi è una donna e nei suoi occhi si vede tutta l’esperienza di vita che ha fatto dalla famiglia al lavoro.