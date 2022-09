Alena Seredova, “Mi nascondevo…”, la verità sulla fine della storia con Buffon. Un tremendo addio

Alena Seredova e Gigi Buffon sono stati insieme per 8 anni, poi la loro storia è finita: ecco cosa è successo davvero.

Alena Seredova è uno dei volti più conosciuti della televisione italiana. Una donna bellissima quanto talentuosa, nota anche per la sua relazione con Gianluigi Buffon, oggi portiere nel Parma. I due sono stati sposati per 8 anni, poi la relazione è naufragata per una brutta questione.

Nata a Praga il 21 marzo 1978, la donna è anche modella e dirigente sportiva naturalizzata italiana. La sua carriera da modella è iniziata quando aveva 15 anni, e a soli 16 anni è andata in Grecia per proseguire su questa strada. A 17 anni, invece, è arrivata a Milano per partecipare ad alcune sfilate. Nel 1998 è arrivata seconda al concorso di bellezza Miss Repubblica Ceca. In seguito ha rappresentato la sua nazione a Miss Mondo, arrivando quarta.

Il suo mentore in Italia è stato Giorgio Panariello, che l’ha lanciata nel suo programma Torno Sabato, nel 2000. Nel 2003 ha recitato in Ho visto le stelle!, film di Vincenzo Salemme, mentre l’anno successivo ha recitato nel cinepanettone Christmas in Love, di Neri Parenti.

Nel 2005 ha partecipato a Domenica Sportiva con Marco Mazzocchi, Giorgio Tosatti e Paola Ferrari. Nel 2008 ha fatto nuovamente parte del cast di un film di Vanzina, Un’estate al mare, così come l’anno successiva quando ha recitato in Un’estate ai Caraibi.

Nel 2012 è diventata presidente onorario della Carrarese, club calcistico di Gianluigi Buffon. Alena Seredova ha all’attivo anche due spettacoli teatrali, non suoi: Guglielmo, Tell e la mela e La signora in rosso. È anche testimonial per SOS Villaggi dei bambini.

Tra il 2001 e il 2005 è stata fidanzata con Edoardo Costa, attore e modello, mentre Dal 2005 al 2014 è stata legata a Gianluigi Buffon, sposato nel 2011. I due hanno avuto due figli. Oggi la showgirl è legata ad Alessandro Nasi, imprenditore, col quale ha una figlia.

Alena Seredova, la verità su Buffon

La storia tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon sembrava proseguire per il meglio, ma all’improvviso, nel 2014, qualcosa si è rotto e i due si sono lasciati, divorziando. Di recente la showgirl ha spiegato i motivi della rottura, svelando la verità.

Il loro matrimonio finì a causa di un tradimento di Buffon con la conduttrice Ilaria d’Amico. La Seredova lo scoprì dalla radio, mentre era in macchina per recarsi dalla parrucchiera. “Le corna? L’ho scoperto in radio mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta. Stavo ascoltando una trasmissione e qualcuno ha raccontato della frequentazione tra Gigi e Ilaria. Meno male che non ho fatto un incidente” ha svelato.

Il periodo successivo alla scoperta fu davvero brutto per la showgirl. “Per non affogare nei miei pensieri cercavo in ogni modo di tirarmi su. Nascondevo le mie malinconie e le mie insicurezze sotto i vestiti e dietro il make-up.

Sarà stato stupido ma volevo sentirmi bella e femmina. In quel periodo mi esercitavo a sorridere. Se qualcuno mi guardava o mi faceva una foto non volevo pensasse che fossi arrabbiata”.