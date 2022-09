Francesco Totti e il messaggio vocale a Ilary, “Se avesse fatto…”. Parole forti dopo la separazione

Francesco Totti manda un vocale che non lascia dubbi. Nei giorni ormai vicini alla definitiva separazione legale, le sue parole sono una rivelazione e aprono a tanti interrogativi. Quali sono i reali motivi di questa separazione? Siamo davvero al punto di non ritorno?

L’ennesimo colpo di scena colpisce e soprattutto alimenta le incertezze e gli interrogativi sulla storia più seguita nelle ultime settimane. Questa volta è Francesco Totti ad essere al centro di questo nuovo risvolto, un altro tassello che va a confondere il puzzle appena abbozzato della situazione.

La definitiva separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, per via legale, sta per essere ufficializzata dai rispettivi avvocati, dopo l’annuncio della fine del loro matrimonio durato ben diciassette anni.

Una crisi e una distanza che non accennano a diminuire, anche alla luce delle modalità completamente diverse che i due hanno scelto di mantenere durante questo periodo.

Ilary sempre molto presente sui social, non viene meno a storie e a post sulle sue attività, con i figli o in compagnia. Totti, invece, mantiene nell’ombra e nel silenzio la sua relazione con Noemi Bocchi. Un legame d’amore che pare abbia dato il colpo di grazia al suo matrimonio già in grande difficoltà da circa un anno.

Ma stavolta è Francesco Totti a parlare e a far parlare di sé con un vocale mandato ad Alex Nuccetelli, suo miglior amico, bodybuilder e Pr. Un messaggio vocale molto particolare, con parole forti e significative spese per l’ex Ilary Blasi.

Nuccetelli ha reso noto questo contenuto, ma la sua non è una mossa fatta in cattiva fede. Pare infatti che il suo obiettivo sia proprio quello di evidenziare come ci sia dell’altro sotto alla fine del matrimonio dell’ex calciatore romano, motivazioni molto serie e profonde che solo i due ex coniugi e lui, in prima persona, sanno. A prova di ciò, Totti non ha affatto smentito quanto divulgato dal migliore amico.

Le parole di Francesco Totti

“Lo sai, per me guai a chi mi tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo venti anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”, ecco il contenuto del messaggio vocale che Francesco Totti ha indirizzato all’amico Nuccetelli.

Parole importanti, che lasciano tanti dubbi sull’addio definitivo ad Ilary Blasi. Tra pochi giorni i due daranno l’avvio legale e ufficiale alla loro separazione. Da qui si apriranno due strade: un accordo comune e condiviso, che a quanto sembra entrambi auspicano, o lo scontro inevitabile tra due parti in disaccordo.

Questo incredibile vocale potrebbe lasciar pensare alla prima ipotesi, ma niente è ancora detto e risolto. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.