Un principe distrutto, dopo sua madre perde anche lui: dramma a Buckingham Palace

Un addio doloroso sconvolge Buckingham Palace e i sudditi inglesi. Dopo la tragedia che riguarda Diana ecco un altro doloroso addio.

La monarchia inglese è costretta ad affrontare un altro brutto colpo che riguarda il giovane reale. La famiglia Windsor è, di certo, una delle famiglie più importanti e famose del mondo ed è sempre al centro di numerosi pettegolezzi. I Reali, nel corso degli anni, hanno fatto parlare di sé a causa di scandali, divorzi e tragiche scomparse.

La Regina, durante questi settanta anni di regno, ha provato a tenere uniti figli, nipoti e pronipoti tentando di arginare i danni della famiglia in nome di un’unità monarchica. Purtroppo, le cose per i reali non sono sempre andate bene e il trasferimento in America di Harry e Meghan ne è un esempio.

Nel gennaio 2020 la coppia ha annunciato ufficialmente l’abbandono dei doveri di corte per una vita più tranquilla negli Stati Uniti. Inutile dire lo sconcerto non solo della Regina e della famiglia ma di tutti i cittadini inglesi. Harry e Meghan sono stati visti come veri e propri traditori e la vera causa delle crepe tra i familiari a Palazzo.

Meghan, in questa storia, è stata additata come la reale manipolatrice di suo marito, una calcolatrice che ha convinto Harry a voltare le spalle a suo padre, fratello e nonna. La realtà è che Harry ha subito, forse più di tutti, la pressione mediatica di essere un principe e consapevole delle forti problematiche psicologiche che questa comporta ha optato per una vita lontano dai riflettori e più tranquilla in America.

Sua madre Diana è stata la prima vittima della macchina mediatica inglese ed Harry, dopo la sua straziane scomparsa, perde anche un’altra figura necessaria della sua famiglia. Sua moglie Meghan racconta in un’intima intervista cosa si sono detti marito e moglie in merito alle discrepanze con i parenti di lui.

Harry e suo padre Carlo ai ferri corti

La relazione tra Harry e la sua famiglia in Inghilterra è sempre più tesa, alcuni credono sia davvero irrecuperabile. Meghan ha di recente rilasciato un’intervista alla rivista The Sun giunta in prima pagina in cui accenna al rapporto tra suo marito Harry ed il padre Carlo. La donna a tal proposito dichiara: “HARRY MI HA DETTO: ‘HO PERSO MIO PADRE PROPRIO PER QUESTO (IL GOSSIP). NON DOVEVA SUCCEDERE PER FORZA LA STESSA COSA A ME, MA È STATA UNA SUA DECISIONE”.

Meghan fa capire come il rapporto tra padre e figlia si sia incrinato a causa dei pettegolezzi falsi e della troppa attenzione mediatica su di loro. Anche Meghan, in realtà, non ha un ottimo rapporto con suo padre con il quale non parla da molto tempo e addirittura ha saltato il suo matrimonio. La Markle ha sofferto molto le accuse dei giornali di essere un’arrampicatrice sociale e bramosa di soldi e successo.

Dopo esser uscita da un vortice di depressione e tristezza grazie all’amore con Harry, ha preso in mano la situazione denunciando i tabloid che l’hanno diffamata. Intanto, anche ad Harry è capitata una sorte del genere. Un muro gelido si erge con suo padre Carlo e per adesso sembra non rompersi più.