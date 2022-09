Michelle Hunziker ha detto “sì”: “vuole fare le cose sul serio”, notizia incredibile. Altro che crisi

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in crisi? Macché! La showgirl avrebbe detto “sì”!

Da diversi giorni si parla di una crisi tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, il bel chirurgo sardo che ha rubato il cuore della showgirl. L’amore sembrerebbe finito tra i due e il sogno della coppia infranto. Ma a quanto pare gli amici della coppia negano tutto e, addirittura, parlano di un “sì” da parte della donna.

La Hunziker, dopo la fine del matrimonio con Tommaso Trussardi, ha ritrovato l’amore tra le braccia del chirurgo Giovanni Angiolini. I due si erano conosciuti nel 2018: la showgirl era ancora sposata con Trussardi e aveva scelto il chirurgo per aiutarla con la sua linea di bellezza. Voci dicono che Angiolini si fosse innamorato da subito di Michelle, ma sarebbe rimasto in disparte per non rovinare il matrimonio con l’imprenditore.

Alla fine, però, l’amore tra Trussardi e Hunziker è finito, e il chirurgo non ha perso tempo: si è messo di nuovo in contatto con la showgirl e l’ha conquistata. I due hanno tenuto nascosta per diversi mesi la loro passione, ma a gennaio scorso sono cominciate a spuntare foto e scoop che li riguardavano. Alla fine, nonostante i tentativi di nascondersi, sono usciti allo scoperto dopo prove evidenti.

Prima ancora di Trussardi, il suo grande amore è stato Eros Ramazzotti: la loro storia ha conquistato i cuori di tutti gli italiani. Dalla loro unione è nata Aurora Ramazzotti, nel 1996, oggi molto attiva sui social e seguita da tanti giovani. Pochi giorni fa è arrivata una stupenda notizia per la famiglia: Aurora diventerà mamma, rendendo così Michelle ed Eros nonni per la prima volta. I due si sono detti entusiasti di questa nuova avventura e hanno espresso tutto il loro affetto per la figlia.

Michelle Hunziker ha detto “sì”?

Tutti i tabloid parlano della fine dell’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, ma è davvero così? Alcune fonti molto vicine alla coppia, dei veri e propri amici, hanno raccontato che tra i due la passione arde più che mai e che, addirittura, la showgirl avrebbe detto “sì”.

Non a un matrimonio, però, come si potrebbe pensare, ma a ridurre le distanze dalla sua nuova fiamma e vivere finalmente vicini. Sì perché il chirurgo starebbe aprendo un nuovo studio a Milano, nel quartiere City Life, dove vive per l’appunto Michelle. La showgirl avrebbe accettato di vivere vicini, se non addirittura insieme, e cominciare una nuova vita con Angiolini.

“Lui vuole fare le cose sul serio con lei” hanno affermato alcuni amici di lui, spiegando che non c’è ombra di crisi nella coppia. Né Michelle né Giovanni, però, si sono ancora espressi sulla fuga di notizie che li ha coinvolti.