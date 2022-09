Charlene e Alberto di Monaco, annuncio inaspettato, sono tutti senza parole

La famiglia Grimaldi torna a far parlare di sé, questa volta con un bellissimo annuncio. Charlene e Alberto di Monaco fanno sapere che non sono in crisi, anzi. E con una lieta notizia fanno impazzire di gioia i sudditi. Ecco qual è la grande novità.

Molti pensavano che fossero in crisi e i più attenti notavano una certa freddezza tra i due. Distanti nelle foto, visi pensierosi. Invece, come un fulmine a ciel sereno, Charlene e Alberto di Monaco annunciano una bella notizia che stupisce tutti e, certamente, non lascia spazio a dubbi.

Charlene e Alberto di Monaco, l’annuncio lascia tutti senza parole

La coppia non ha mai lasciato le prime pagine dei giornali. Nell’ultimo periodo ha fatto molto parlare di sé per via del brutto momento che stava attraversando Charlene.

La Wittstock, infatti, ha rischiato la vita dopo aver contratto una brutta infezione. Sono stati mesi di terrore, i sudditi erano preoccupatissimi, e in più si è aggiunto il rumor della probabile e imminente separazione.

Ora, invece, è il momento di gioire: è arrivata una bella e inaspettata notizia che smentisce ogni ipotesi di crisi. Ad alimentare le voci c’era stato un recente avvenimento: il principe quest’estate era stato avvistato in vacanza con i figli, sul loro yacht di famiglia, senza la moglie.

Ma chi pensava che il matrimonio stesse giungendo al termine si sbagliava di grosso. All’orizzonte non c’è traccia di divorzio, anzi, tutto il contrario. Ecco qual è la splendida notizia che rompe il silenzio e ha fatto impazzire i sudditi più appassionati.

Charlene e Alberto di Monaco: i dettagli della lieta notizia

La famiglia Grimaldi-Wittstock è al settimo cielo e sta vivendo un momento davvero felice. Come riporta il settimanale tedesco Das Golden Blatt, i due hanno in programma una seconda luna di miele. E chissà, potrebbe esserci spazio per un secondo matrimonio? Sicuramente i due ne avrebbero la possibilità.

Il viaggio testimonia che tutto procede a gonfie vele e, una fonte vicina alla famiglia reale, ha raccontato che la coppia è felicissima e non c’è crisi all’orizzonte.

Come in tutte le relazioni, anche in quelle reali ci sono degli ostacoli: e forse, una piccola problematica c’è stata, ma l’amore e i due gemellini Jacques e Gabriella hanno contribuito a farla superare con successo.

Ancora non è nota la destinazione della futura luna di miele, certo è che, se Charlene e Alberto di Monaco hanno preso questa decisione è perché sono felici e vogliono coltivare i loro sentimenti con un bellissimo e rilassante viaggio.